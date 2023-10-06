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體育
2023-10-06 11:35:45

歐霸盃｜利物浦兩球擊敗聖基萊斯聯　韋斯咸贏弗賴堡創歐戰17場不敗

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利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社)

利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社)

雖然英超的VAR問題困擾利物浦，不過紅軍在歐霸盃保持連勝，憑賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）上半場建功，加上迪亞高祖達（Diogo Jota）的入球，球隊在強攻下以2:0輕取比利時的聖基萊斯聯。而上屆歐協聯冠軍的韋斯咸，在另一邊廂作客擊敗德甲的弗賴堡，創下在歐洲賽17場不敗，是英格蘭球會在歐洲賽最長的紀錄。

在聯賽對熱刺的比賽因為VAR的爭議，利物浦轉到歐霸賽場，面對比利時近年冒起的聖基萊斯聯，雖然有大量的攻勢，但要破門卻一點都不輕鬆。上半場的初段，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）雖然把握到格雲貝治的射門被擋出後，衝前射入，但旁證早已示意越位，入球無效。之後他有一次門前機會，但接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）橫傳，他卻射出界外。

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格雲貝治把握門將的失誤射入領先。(路透社) 迪亞高祖達為利物浦射成2:0。(路透社) 利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社) 利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社) 利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社) 利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社) 利物浦在歐霸主場擊敗聖基萊斯聯。(路透社)

前鋒無靈，但紅軍的中後場亦有貢獻，44分鐘利物浦的反擊，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）從後場推進，紐尼斯之後回傳予阿諾特，他的射門雖然被門將擋到，但擋出不遠，格雲貝治上前把握機會射入，紅軍終於打開紀錄。聖基萊斯聯本來有一個即時回應的機會，只是伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）為紅軍護空門，半場利物浦領先1:0。

紐尼斯屢失機半場被換走

下半場利物浦率先換走今仗屢失戎機的紐尼斯，不過換人並不代表紅軍之後進攻就如魚得水。之後無論是迪亞高祖達的頭槌還是格雲貝治的遠射，都被聖基萊斯聯的門將托出，而居迪斯鍾斯（Curtis Jones）遠射又斜出。在補時的階段，紅軍的反擊，對手後防雖然多次截走紅軍的皮球，不過最後仍落在迪亞高祖達面前，由他單刀射入，在辛苦進攻下，紅軍終於領先至2:0。而之後利物浦也以這比數完場，分組保持兩連勝。

韋斯咸2:1作客擊敗弗賴堡。(路透社) 羅馬主場4:0大勝塞維特。(路透社) 利華古遜2:1作客贏莫迪。(路透社) 阿積士頹勢未止，作客1:1賽和AEK雅典。(路透社) 白禮頓2:2作客賽和馬賽。(路透社)

至於另一支的英超球會韋斯咸，在盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）先建功下，加上阿古特（Nayef Aguerd）下半場頭槌建功，以2:1擊敗德甲的弗賴堡，連同上季在歐協聯，球隊17場歐洲賽不敗，打破包括曼城、列斯聯及熱刺保持的英格蘭球會16戰不敗的紀錄。球隊亦以6分在A組領先。

羅馬主場大勝4:0

B組的白禮頓近況欠佳，但最終藉一個12碼，作客2:2迫和法甲的馬賽，在歐霸盃取得1分，同組的阿積士，就作客賽和AEK雅典1:1。至於意甲的羅馬，藉着盧卡古（Romelu Lukaku）打開紀錄，以4:0大勝瑞士的塞維特，在G組與布拉格斯拉維亞同得6分。而H組的利華古遜，作客2:1擊敗莫迪，與阿塞拜疆的卡拉巴克同得6分。

英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖）
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