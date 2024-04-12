歐霸盃｜利物浦八強首回合吞阿特蘭大三蛋　利華古遜挫韋斯咸

利物浦爭取歐洲賽冠軍的希望陷入劣勢。在歐霸盃的八強首回合，球隊主場0:3不敵意大利的阿特蘭大，次回合將要追回3球難度不輕。而另一支英超代表韋斯咸在作客德國，以0:2不敵德甲榜首的利華古遜，英格蘭想取得來季多個歐聯席位變得不易。 對於英格蘭球會來說，在歐洲賽餘下的目標是要擊退德國，以爭取來季可以獲得多一個歐聯席位。在歐聯曼城與阿仙奴未能贏波，但德國的拜仁慕尼黑及多蒙特都贏不了下，歐霸盃及歐協聯的球隊就要搶分。而紅軍當然還想贏得歐霸盃作為主帥高普（Jurgen Klopp）離隊前的大禮。可是在晏菲路出戰的利物浦，上半場有哈維艾利洛（Harvey Elliott）禁區彎遠柱，卻中楣彈出未能打開紀錄。相反阿特蘭大的一次反擊，施卡馬卡（Gianluca Scamacca）38分鐘接應隊友地波傳中，禁區頂射入，半場阿特蘭大意外領先1:0。

紅軍在這場比賽並非全無機會，球隊控球達70%，射門有19次，而且5次中目標。可是換邊後卻又再失球，施卡馬卡在60分鐘，再度突破利物浦防線，接應隊友傳中撞入，令阿特蘭大拉開比數。之後紅軍有追近的機會，只是穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的入球，因為越位在先而無效。未能追回一球，轉個頭利物浦又失守，柏沙歷（Mario Pasalic）把握門將基拿靴（Caoimhin Kelleher）擋出艾達臣荷西（Ederson）的攻門不遠，門前補上一腳，令阿特蘭大首回合得以贏3:0領先。 莫耶斯認為仍有一半機會 至於另一支英超代表的韋斯咸，就作客德國面對今季保持不敗的利華古遜。鎚仔幫在守到83分鐘才被莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）攻破大門，而邦尼菲斯（Victor Boniface）補時錦上添花，令利華古遜首回合以2:0領先。不過韋斯咸主帥的莫耶斯（David Moyes），仍堅信球隊在次回合有機會在主場追回，並指球隊仍有一半機會可以晉級。