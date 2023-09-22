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體育
2023-09-22 11:39:21

歐霸盃｜利物浦反勝寧斯響頭炮　白禮頓首戰歐洲賽見負

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達雲紐尼斯射入12碼為利物浦追平。(路透社)

達雲紐尼斯射入12碼為利物浦追平。(路透社)

利物浦今季要在歐霸盃出戰，不過首仗的分組賽作客奧地利，卻是在驚險下反勝寧斯3:1。而球會史上首次出戰歐洲賽事的白禮頓，在主場出戰卻敗興而回，以2:3不敵希臘的AEK雅典。

面對着上季奧地利的季軍球隊寧斯，紅軍今仗雖然未有全力，但路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）、達雲紐尼斯（Darwin Nunez）以及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的一眾主力仍然在陣。不過上半場先入球卻是主隊，寧斯的費斯卡（Florian Flecker）禁區頂接應角球，勁射遠柱入網，14分鐘已經取得領先。之後利物浦並非沒有扳平的機會，其中紐尼斯接應華基爾雲迪積克（Virgil Van Dijk）的頭槌二傳，可是他近門一頂，卻被對手門將快手擋出。半場利物浦先以1球落後。

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寧斯上半場取得領先。(路透社) 達雲紐尼斯12碼為利物浦扳平。(路透社) 沙拿為利物浦射成3:1。(路透社) 利物浦反勝寧斯3:1。(路透社) 利物浦反勝寧斯3:1。(路透社) 利物浦反勝寧斯3:1。(路透社)

換邊後，利物浦繼續尋求追平的機會。直到56分鐘，巴斯迪（Stefan Bajcetic）的傳中，戴亞斯意圖衝前補射，但被對手跌中，球證判罰12碼。紐尼斯射入，令紅軍終於追和。7分鐘之後，紅軍的一次反擊賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）接應落邊線傳中，戴亞斯近門撞入，利物浦反先2:1。之後紅軍再由沙拿射入多一球，以3:1反勝。

韋斯咸主場贏3:1

至於另一支首次英超代表的白禮頓。主場面對希臘的AEK雅典，卻未能延續在英超的強勢。在安素法迪（Ansu Fati）首次為白禮頓正選披甲下，客隊卻11分鐘就由曾效力過愛華頓的方施迪比（Djibril Sidibe）打開紀錄。雖然祖奧柏度（Joao Pedro）30分鐘射入12碼為白禮頓追平，但球隊10分鐘後又失守，半場落後1:2。換邊後白禮頓在67分鐘又獲得12碼，柏度再次操刀射入，追平至2:2。可是到艾斯基爾邦斯（Ezequiel Ponce）在84分鐘為AEK雅典第三度領先。而之後白禮頓都無法追回，球隊首次歐洲賽就輸2:3。而韋斯咸在另一場的比賽，就以3:1擊敗塞爾維亞的TSC。

白禮頓2:3不敵AEK雅典。(路透社) 白禮頓2:3不敵AEK雅典。(路透社) 白禮頓2:3不敵AEK雅典。(路透社) 韋斯咸3:1擊敗塞爾維亞的TSC。(路透社) 韋斯咸3:1擊敗塞爾維亞的TSC。(路透社) 韋斯咸3:1擊敗塞爾維亞的TSC。(路透社)
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