歐霸盃｜利物浦反勝寧斯響頭炮　白禮頓首戰歐洲賽見負

利物浦今季要在歐霸盃出戰，不過首仗的分組賽作客奧地利，卻是在驚險下反勝寧斯3:1。而球會史上首次出戰歐洲賽事的白禮頓，在主場出戰卻敗興而回，以2:3不敵希臘的AEK雅典。

面對着上季奧地利的季軍球隊寧斯，紅軍今仗雖然未有全力，但路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）、達雲紐尼斯（Darwin Nunez）以及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的一眾主力仍然在陣。不過上半場先入球卻是主隊，寧斯的費斯卡（Florian Flecker）禁區頂接應角球，勁射遠柱入網，14分鐘已經取得領先。之後利物浦並非沒有扳平的機會，其中紐尼斯接應華基爾雲迪積克（Virgil Van Dijk）的頭槌二傳，可是他近門一頂，卻被對手門將快手擋出。半場利物浦先以1球落後。