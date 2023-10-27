歐霸盃｜利物浦炒圖盧茲3戰全勝 紐尼斯空門中柱 高普笑稱鬧劇(有片)

今晨（27日）上演的歐霸盃分組賽第3輪賽事，E組利物浦主場5:1大勝圖盧茲，3戰全勝穩佔榜首位置。不過今季埋門能力有所進步的紅軍前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）於下半場單刀扭過門將面對空門竟中柱成為焦點，連領隊高普（Jurgen Klopp）都笑稱是「鬧劇」。

利物浦今場起用大量副選，但進攻仍水銀瀉地。迪亞高祖達（Diogo Jota） 9分鐘打開紀錄，圖盧茲一分鐘後扳平。紅軍加強攻勢，換邊前由日本中場遠藤航（Wataru Endo）及達雲紐尼斯各入一球。65分鐘達雲紐尼斯於反擊扭過對方守將，再單刀推過埋圖盧茲門將，但面對空門竟射中柱，幸賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）趕到補射入網；後備上陣的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）於補時階段錦上添花，為利物浦取得5:1大捷。

利物浦領隊高普賽後大讚達雲紐尼斯，話空門失機「鬧劇」不重要：「達雲紐尼斯很出色，扭過後衛和門將都是完美，雖然最後有點是鬧劇成份，幸好之後格雲貝治補中了。但我為他的表現感到開心，紐尼斯目前狀態巔峰，對利物浦非常重要。」