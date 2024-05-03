歐霸盃｜利華古遜作客兩粒贏羅馬　繼續保持47場不敗

已取得德甲冠軍的利華古遜，繼續保持球隊在各項賽事的不敗戰績。在歐霸盃四強的首回合，球隊作客以2:0擊敗意大利的羅馬，而另一邊廂，馬賽就與阿特蘭大踢平1:1。至於歐協聯，英超在歐洲唯一餘下的球隊阿士東維拉，卻主場以2:4不敵希臘的奧林比亞高斯。
上屆歐霸盃亞軍的羅馬，主場面對着德甲榜首的利華古遜，這也是去季四強的對賽，可是當時羅馬主場獲得勝利，今次卻另一個結果。羅馬上半場中段，有盧卡古（Romelu Lukaku）接應隊友的傳中，頭槌僅僅中楣。然而防線的接連犯錯，令首都狼先落後，利華古遜28分鐘的一次反擊，先是（Chris Smalling）失位，被對手頭槌頂前，加上卡斯杜柏（Rick Karsdorp）回傳乏力被阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）截到，再傳予科利安華迪斯（Florian Wirtz）輕鬆射入。
換邊之後羅馬依然有多個扳平機會，但是自己沒法把握。相反利華古遜在73分鐘，安特列治（Robert Andrich）禁區頂把握隊友傳，妙射遠柱死角，令球隊拉開至2:0。羅馬之後仍有入球的機會，只是後備上陣的譚美阿巴謙（Tammy Abraham）面對空門頂高，最終利華古遜首回合以2:0領先，在各項賽事保持47場不敗。而另一場的四強，意甲的另一個代表阿特蘭大就作客與法甲的馬賽打成1:1。
維拉歐協聯主場輸2:4
至於歐協聯方面，英超在各項歐洲賽的僅餘代表維拉，主場卻被希臘的奧林比亞高斯擊敗，客隊憑艾卡比（Ayoub El Kaabi）的帽子戲法，以4:2作客擊敗維拉。而意大利的費倫天拿在另一邊廂以3:2主場擊敗比利時的布魯日。