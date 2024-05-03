歐霸盃｜利華古遜作客兩粒贏羅馬　繼續保持47場不敗

已取得德甲冠軍的利華古遜，繼續保持球隊在各項賽事的不敗戰績。在歐霸盃四強的首回合，球隊作客以2:0擊敗意大利的羅馬，而另一邊廂，馬賽就與阿特蘭大踢平1:1。至於歐協聯，英超在歐洲唯一餘下的球隊阿士東維拉，卻主場以2:4不敵希臘的奧林比亞高斯。

上屆歐霸盃亞軍的羅馬，主場面對着德甲榜首的利華古遜，這也是去季四強的對賽，可是當時羅馬主場獲得勝利，今次卻另一個結果。羅馬上半場中段，有盧卡古（Romelu Lukaku）接應隊友的傳中，頭槌僅僅中楣。然而防線的接連犯錯，令首都狼先落後，利華古遜28分鐘的一次反擊，先是（Chris Smalling）失位，被對手頭槌頂前，加上卡斯杜柏（Rick Karsdorp）回傳乏力被阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）截到，再傳予科利安華迪斯（Florian Wirtz）輕鬆射入。