熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-05-03 12:27:36

歐霸盃｜利華古遜作客兩粒贏羅馬　繼續保持47場不敗

分享：
利華古遜在歐霸盃四強首回合作客擊敗羅馬。(路透社)

利華古遜在歐霸盃四強首回合作客擊敗羅馬。(路透社)

已取得德甲冠軍的利華古遜，繼續保持球隊在各項賽事的不敗戰績。在歐霸盃四強的首回合，球隊作客以2:0擊敗意大利的羅馬，而另一邊廂，馬賽就與阿特蘭大踢平1:1。至於歐協聯，英超在歐洲唯一餘下的球隊阿士東維拉，卻主場以2:4不敵希臘的奧林比亞高斯。

上屆歐霸盃亞軍的羅馬，主場面對着德甲榜首的利華古遜，這也是去季四強的對賽，可是當時羅馬主場獲得勝利，今次卻另一個結果。羅馬上半場中段，有盧卡古（Romelu Lukaku）接應隊友的傳中，頭槌僅僅中楣。然而防線的接連犯錯，令首都狼先落後，利華古遜28分鐘的一次反擊，先是（Chris Smalling）失位，被對手頭槌頂前，加上卡斯杜柏（Rick Karsdorp）回傳乏力被阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）截到，再傳予科利安華迪斯（Florian Wirtz）輕鬆射入。

華迪斯把握機會為利華古遜開紀錄。(路透社) 安特列治妙射，為利華古遜拉開2:0。(路透社) 利華古遜作客2:0擊敗羅馬。(路透社) 利華古遜作客2:0擊敗羅馬。(路透社) 利華古遜作客2:0擊敗羅馬。(路透社) 利華古遜作客2:0擊敗羅馬。(路透社)

換邊之後羅馬依然有多個扳平機會，但是自己沒法把握。相反利華古遜在73分鐘，安特列治（Robert Andrich）禁區頂把握隊友傳，妙射遠柱死角，令球隊拉開至2:0。羅馬之後仍有入球的機會，只是後備上陣的譚美阿巴謙（Tammy Abraham）面對空門頂高，最終利華古遜首回合以2:0領先，在各項賽事保持47場不敗。而另一場的四強，意甲的另一個代表阿特蘭大就作客與法甲的馬賽打成1:1。

維拉歐協聯主場輸2:4

至於歐協聯方面，英超在各項歐洲賽的僅餘代表維拉，主場卻被希臘的奧林比亞高斯擊敗，客隊憑艾卡比（Ayoub El Kaabi）的帽子戲法，以4:2作客擊敗維拉。而意大利的費倫天拿在另一邊廂以3:2主場擊敗比利時的布魯日。

Ad Block
阿特蘭大在歐霸盃四強賽和馬賽1:1。(路透社) 艾卡比帽子戲法令奧林比亞高斯作客大勝阿士東維拉。(路透社) 尼蘇拿為費倫天拿補時攻入3:2的入球。(路透社) 阿特蘭大在歐霸盃四強賽和馬賽1:1。(路透社) 阿士東維拉歐協聯四強首回合2:4不敵奧林比亞高斯。(路透社) 費倫天拿歐協聯四強首回合3:2擊敗布魯日。(路透社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受