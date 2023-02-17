歐霸盃︱拉舒福特繼續爆發 曼聯2:2賽和巴塞

兩隊歐聯常客齊齊在歐霸盃相遇！曼聯作客魯營球場面對西甲班霸巴塞隆拿，曼聯憑着拉舒福特（Marcus Rashford）延續勇態，射入1球兼令敵軍擺烏龍，在這場淘汰圈附加賽首回合與巴塞2：2言和，下周次回合返回主場奧脫福再較量。

巴塞隆拿於初段控制大局，但曼聯攻門較有威脅，不過半場0：0。換邊後5分鐘，馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）頂入角球為巴塞開紀錄。不過2分鐘後，拉舒福特接應直線窄角度抽入追平。59分鐘，紅魔鬼開短角球，拉舒福特大力地波傳中，門前混亂下造成祖利斯古迪（Jules Kounde）擺烏龍，令紅魔反超前。76分鐘，拉芬夏比洛尼（Raphinha）右路左腳傳中，恰巧地穿過所有球員，收死門將迪基亞（David DeGea）直接入網，最終2：2平手。

曼聯射手拉舒福特保持勇態，攻入今季第22球，平個人單季最佳紀錄，只可惜被巴塞的幸運入球追平，此子失望道：「感覺像輸了一樣。我們落後後保持冷靜，並立即追平，之後以為可掌控結果，但始終被追平。希望次回合同樣精采，同時己隊可取勝。」次回合將於下周四（23日）在奧脫福舉行。