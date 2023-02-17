歐霸盃︱拉舒福特繼續爆發 曼聯2:2賽和巴塞

兩隊歐聯常客齊齊在歐霸盃相遇！曼聯作客魯營球場面對西甲班霸巴塞隆拿，曼聯憑着拉舒福特（Marcus Rashford）延續勇態，射入1球兼令敵軍擺烏龍，在這場淘汰圈附加賽首回合與巴塞2：2言和，下周次回合返回主場奧脫福再較量。
巴塞隆拿於初段控制大局，但曼聯攻門較有威脅，不過半場0：0。換邊後5分鐘，馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）頂入角球為巴塞開紀錄。不過2分鐘後，拉舒福特接應直線窄角度抽入追平。59分鐘，紅魔鬼開短角球，拉舒福特大力地波傳中，門前混亂下造成祖利斯古迪（Jules Kounde）擺烏龍，令紅魔反超前。76分鐘，拉芬夏比洛尼（Raphinha）右路左腳傳中，恰巧地穿過所有球員，收死門將迪基亞（David DeGea）直接入網，最終2：2平手。
曼聯射手拉舒福特保持勇態，攻入今季第22球，平個人單季最佳紀錄，只可惜被巴塞的幸運入球追平，此子失望道：「感覺像輸了一樣。我們落後後保持冷靜，並立即追平，之後以為可掌控結果，但始終被追平。希望次回合同樣精采，同時己隊可取勝。」次回合將於下周四（23日）在奧脫福舉行。
滕哈格稱比賽精彩過歐聯 炮轟球證放過古迪
領隊滕哈格（Erik ten Hag）直言兩隊大踢進攻足球，較歐聯比賽更精彩，同時不滿球證沒有將敵衛觀迪驅逐離場，「我認為這是一場精彩的比賽，兩支進攻型球隊，堪稱一場歐聯比賽，甚至有過之而無不及。所以我很享受這場比賽。」
比賽至64分鐘，拉舒福特在前場有次反擊機會，但在單對單下與古迪鬥身位時跌倒，而滕哈格認為那是犯規，球證應該出示紅牌驅逐這名敵衛，後來反而因自己在場邊抗議過激，而獲得黃牌警告。「我提出的觀點，將為比賽帶來很大影響，因為那顯然是對拉舒福特的一次犯規。」這位紅魔主帥賽後續向傳媒發牢騷：「我們可以討論的是禁區外還是禁區內，但那絕對是一張紅牌，而我問球證，他說是禁區外，而且沒有犯規，這是無法理解的糟糕決定。」
雖然對球證的執法水平不滿意，但滕哈格對旗下戰將的表現則很滿足，即使賽果是2:2：「如果你在一場作客西甲榜首球隊，還佔到一定優勢，那是很積極的結果。是的，我們可以贏下這場比賽，我非常滿意球隊面對強敵的表現，如果要給一點批評，就是必須冷靜一點來完成那些良機，今晚我們可以至少入4球。」