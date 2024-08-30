歐霸盃｜摩連奴再遇曼聯　羅馬拉素對手惡哽

在歐聯完成聯賽階段抽籤後，歐霸盃及歐協聯同樣在今日（30日）進行聯賽階段抽籤。賽制歐霸盃及歐協聯跟隨歐聯改以「瑞士制」的聯賽模式取代分組賽，當中曼聯在歐霸盃將遇上波圖，以及有前曼聯主帥摩連奴（Jose Mourinho）領軍的費倫巴治。至於意甲的羅馬雙雄的羅馬及拉素，在賽程上都遇上不易應付的對手。 歐霸盃與歐聯一樣，今屆採取瑞士制聯賽模式，36支球隊早前分為4個檔次，每支球隊會對同一檔次其中2隊，合共進行8場比賽。最終前8名球隊直接打入16強，而第9至24名會進行兩回合的附加賽爭奪餘下16強席位，至於25位以後就被淘汰，不會有球隊降級歐協聯。

格流抽中兩支英超代表 在今日進行的抽籤，曼聯與熱刺、拉素及羅馬都屬於第一檔次隊伍。當中曼聯對手包括作客葡萄牙的波圖、土耳其的費倫巴治，而主場就會對蘇格蘭的格拉斯哥流浪和荷蘭的川迪。至於熱刺方面，對手有主場對羅馬，還有作客加拉塔沙雷及德國的賀芬咸。 然而意甲兩支球隊的羅馬及拉素就並不輕鬆，羅馬除了會對熱刺，還會對德國的法蘭克福及西班牙的畢爾包等，至於拉素的對手也有波圖、阿積士、皇家蘇斯達、尼斯及川迪。 歐霸盃聯賽階段抽籤：（只列部份） 第一檔次：

羅馬（意大利）：法蘭克福（德國）、熱刺（英格蘭）、布拉加（葡萄牙）、阿爾克馬爾（荷蘭）、基輔戴拿模（烏克蘭）、聖基萊斯聯（比利時）、畢爾包（西班牙）、艾夫斯堡（瑞典）

曼聯（英格蘭）：格拉斯哥流浪（蘇格蘭）、波圖（葡萄牙）、PAOK（希臘）、費倫巴治（土耳其）、波杜基林特（挪威）、柏辛域陀尼亞（捷克）、川迪（荷蘭）、布加勒斯特星隊（羅馬尼亞）

波圖（葡萄牙）：曼聯（英格蘭）、拉素（意大利）、奧林比亞高斯（希臘）、特拉維夫馬卡比（以色列）、米迪蘭特（丹麥）、波杜基林特（挪威）、賀芬咸（德國）、安德列治（比利時）

阿積士（荷蘭）：拉素（意大利）、布拉格斯拉維亞（捷克）、特拉維夫馬卡比（以色列）、皇家蘇斯達（西班牙）、加拉塔沙雷（土耳其）、卡拉巴克（阿塞拜疆）、比錫達斯（土耳其）、RFS（拉脫維亞）

格拉斯哥流浪（蘇格蘭）：熱刺（英格蘭）、曼聯（英格蘭）、里昂（法國）、奧林比亞高斯（希臘）、聖基萊斯聯（比利時）、馬模（瑞典）、布加勒斯特星隊（羅馬尼亞）、尼斯（法國）

法蘭克福（德國）：布拉格斯拉維亞（捷克）、羅馬（意大利）、費倫斯華路士（匈牙利）、里昂（法國）、柏辛域陀尼亞（捷克）、米迪蘭特（丹麥）、RFS（拉脫維亞）、比錫達斯（土耳其）

拉素（意大利）：波圖（葡萄牙）、阿積士（荷蘭）、皇家蘇斯達（西班牙）、布拉加（葡萄牙）、盧多格德斯（保加利亞）、基輔戴拿模（烏克蘭）、尼斯（法國）、川迪（荷蘭）

熱刺（英格蘭）：羅馬（意大利）、格拉斯哥流浪（蘇格蘭）、阿爾克馬爾（荷蘭）、費倫斯華路士（匈牙利）、卡拉巴克（阿塞拜疆）、加拉塔沙雷（土耳其）、艾夫斯堡（瑞典）、賀芬咸（德國）

布拉格斯拉維亞（捷克）：阿積士（荷蘭）、法蘭克福（德國）、費倫巴治（土耳其）、PAOK（希臘）、馬模（瑞典）、盧多格德斯（保加利亞）、安德列治（比利時）、畢爾包（西班牙） 第二檔次：

皇家蘇斯達（西班牙）：阿積士（荷蘭）、拉素（意大利）、PAOK（希臘）、特拉維夫馬卡比（以色列）、基輔戴拿模（烏克蘭）、柏辛域陀尼亞（捷克）、安德列治（比利時）、尼斯（法國）

費倫巴治（土耳其）：曼聯（英格蘭）、布拉格斯拉維亞（捷克）、里昂（法國）、阿爾克馬爾（荷蘭）、聖基萊斯聯（比利時）、米迪蘭特（丹麥）、畢爾包（西班牙）、川迪（荷蘭） 第四檔次：

畢爾包（西班牙）：布拉格斯拉維亞（捷克）、羅馬（意大利）、阿爾克馬爾（荷蘭）、費倫巴治（土耳其）、柏辛域陀尼亞（捷克）、盧多格德斯（保加利亞）、艾夫斯堡（瑞典）、比錫達斯（土耳其）

賀芬咸（德國）：熱刺（英格蘭）、波圖（葡萄牙）、里昂（法國）、布拉加（葡萄牙）、基輔戴拿模（烏克蘭）、米迪蘭特（丹麥）、布加勒斯特星隊（羅馬尼亞）、安德列治（比利時）

車路士歐協聯遇德國海登咸 至於歐協聯方面，聯賽階段只會有6場的比賽，36支球隊分為6個檔次，每隊只會對每個檔次的1支球隊。當中英格蘭的車路士會對上德國的海登咸，聯賽階段的首8名球隊會晉級16強，而9至24名同樣會進行兩回合的附加賽爭奪餘下16強資格。 歐協聯聯賽階段抽籤：（只列部份） 車路士（英格蘭）：真特（比利時）、海登咸（德國）、艾斯坦拿（哈薩克）、沙姆洛克流浪（愛爾蘭）、彭拿典奈高斯（希臘）、FC諾亞（阿美尼亞）

費倫天拿（意大利）：寧斯（奧地利）、尼科西亞（塞浦路斯）、甘馬雷斯（葡萄牙）、新聖徒（威爾斯）、聖加倫（瑞士）、帕福斯（塞浦路斯）

貝迪斯（西班牙）：哥本哈根（丹麥）、歷基亞（波蘭）、赫爾辛基（芬蘭）、波利斯拉夫（捷克）、佩特羅古（摩爾多瓦）、施捷（斯洛文尼亞）

海登咸（德國）：車路士（英格蘭）、巴沙克舒希（土耳其）、奧林比亞（斯洛文尼亞）、赫斯（蘇格蘭）、聖加倫（瑞士）、帕福斯（塞浦路斯）