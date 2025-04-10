歐霸盃｜數據分析：奧拿拿係咪曼聯近代最差門將？

歐霸盃八強曼聯將作客法國里昂，未開波前先掀起一場口水戰，事緣紅魔門將奧拿拿（Andre Onana）早前指己隊顯強過里昂。惹來現時效力里昂、曾經踢過曼聯中場的尼曼查馬迪（Nemanja Matic）反駁，指奧拿拿是紅魔「歷來最差門將之一」。
現年36歲的馬迪說：「如果係迪基亞（David de Gea）、舒米高（Peter Schmeichel）或雲達沙（Edwin van der Sar）講，我會反思自己。但如果你喺數據上都係曼聯近代最差門將之一，你應該要證明自己先，唔好亂講。」
對於呢場口水戰，BBC團隊決定認真處理，從數據分析安拿拿興其他曼聯門將的表現作比較。
安拿拿效力曼聯數據：
這位喀麥隆國腳於2023年夏天以4,380萬英鎊由國際米蘭加盟曼聯，首季即幫助球隊奪得足總盃冠軍，這亦成為他回應馬迪的利器。
奧拿拿表示：「我知道對手強，但至少我已經喺世界上最偉大的球會捧過盃，有啲人未必講得出呢句。」
截至目前，奧拿拿為曼聯上陣93場，共失137球，錄得23場不失球，平均每場失1.47球。
當中有9場英超零封對手，係聯賽中排名第4，雖然球隊只排第13位。
根據Opta數據，在過去兩季的「預期失球vs實際失球」指標中，奧拿拿只比比克福特（Jordan Pickford）差，預期應失球與實際失球差距為-7.5球，代表他擋出不少高難度射門。
但奧拿拿亦曾出現多次關鍵失誤，特別是上季歐聯小組賽的災難性出局。英超方面，自2023至24球季起，只有3名門將因失誤導致失球次數多過奧拿拿（4次），分別係梅域（Arijanet Muric）（7次）、羅拔山齊士（Robert Sanchez）及華布根（Bart Verbruggen）（各6次）。
與近代曼聯門將比較：
自2003至04球季以來，奧拿拿場均撲救次數為3.4次，超過迪基亞（2.8）與雲達沙（2.5），排名榜首。
然而，他的撲救成功率偏低，僅比連迪加特（Anders Lindegaard）稍高，落後於迪基亞、雲達沙、侯活（Tim Howard）、賓科士打（Ben Foster）、卡路爾（Roy Carroll）等。
每失一球所需時間方面，奧拿拿平均63分鐘失1球，係曼聯英超歷來最低。迪基亞（84）、舒米高（106）、雲達沙（117），而最佳則係卡路爾（152分鐘）。
現時奧拿拿效力嘅曼聯正處於英超下半區。曼聯歷來英超最差排名係第8，今季好大機會再創新低。
主帥艾摩廉（Ruben Amorim）於1月曾直言：「呢支曼聯，可能係147年歷史上最差一隊。」
算唔算近代最差之一，相信有目共睹。
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