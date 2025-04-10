歐霸盃｜數據分析：奧拿拿係咪曼聯近代最差門將？

歐霸口水戰 ｜數據分析 奧拿拿係咪曼聯近代最差門將？

歐霸盃八強曼聯將作客法國里昂，未開波前先掀起一場口水戰，事緣紅魔門將奧拿拿（Andre Onana）早前指己隊顯強過里昂。惹來現時效力里昂、曾經踢過曼聯中場的尼曼查馬迪（Nemanja Matic）反駁，指奧拿拿是紅魔「歷來最差門將之一」。 現年36歲的馬迪說：「如果係迪基亞（David de Gea）、舒米高（Peter Schmeichel）或雲達沙（Edwin van der Sar）講，我會反思自己。但如果你喺數據上都係曼聯近代最差門將之一，你應該要證明自己先，唔好亂講。」 對於呢場口水戰，BBC團隊決定認真處理，從數據分析安拿拿興其他曼聯門將的表現作比較。

現時效力里昂、曾經踢過曼聯中場的馬迪反駁，指安拿拿是紅魔「歷來最差門將之一」。 NurPhoto via Getty Images

安拿拿效力曼聯數據： 這位喀麥隆國腳於2023年夏天以4,380萬英鎊由國際米蘭加盟曼聯，首季即幫助球隊奪得足總盃冠軍，這亦成為他回應馬迪的利器。 奧拿拿表示：「我知道對手強，但至少我已經喺世界上最偉大的球會捧過盃，有啲人未必講得出呢句。」 截至目前，奧拿拿為曼聯上陣93場，共失137球，錄得23場不失球，平均每場失1.47球。