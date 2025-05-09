歐霸盃｜曼聯主場大勝畢爾包晉級　與熱刺決賽上演英超下游內訌

曼聯與熱刺順利晉身歐霸盃的決賽，令月底的賽事成為史上第3次的全英對決。其中曼聯在次回合半場落後1球下，以4:1反勝西班牙的畢爾包，總比數7:1淘汰對手。而熱刺在另一邊廂以2:0作客擊敗挪威的波杜基林特，總比數5:1晉身決賽。 首回合作客手執3球，次回合曼聯只要保住優勢都足夠晉級。然而紅魔主場卻在31分鐘失守，防線未能解圍之下，被畢爾包的侯利基沙（Mikel Jauregizar）禁區外遠射彎入死角領先。曼聯完半場前有扳平的機會，阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）接應多古（Patrick Dorgu）的直線，單刀卻笠射出界，半場紅魔落後1球。

2023年從車路士加盟的中場美臣蒙特（Mason Mount）下半場終於重拾過往的表現，他在禁區轉身後射入遠柱，在72分鐘為曼聯扳平。到80分鐘，卡斯米路（Casemiro）接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的罰球傳中，前柱入楔頂入，令紅魔主場反先2:1。丹麥前鋒的海倫（Rasmus Hojlund）5分鐘後再把握到阿密特迪亞路（Amad Diallo）底線的傳中，門前掃入，幫球隊拉開比數。而蒙特在補時再把握對手門將的犯錯，過半場位置笠入空門，令曼聯最終以4:1反勝，兩回合贏7:1晉級。 艾摩廉：決賽兩隊教練都在掙扎 曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）在賽後對幾位青年球員讚賞有嘉：「阿密特（迪亞路）給予我們在需要改變比賽時的火花。美臣蒙特，我是為他而感到高興，他就是這樣的球員，他一直很努力，而且有質素。我也很欣賞邁奴（Kobbie Mainoo），只是10分鐘上陣，但他做的一切都很好。有些時候你可能在後備席上，但你可以改變比賽。這很難形容在這樣一個球會內當領隊。他需要向球迷展示一些東８西，因為他們對今季在英超感到失望。這需要給球迷一些重要的東西，然後以冠軍身份加上一筆。」對於決賽要對熱刺，他指：「兩隊的教練位置都很相似。處境雖然有不同，但我們都在掙扎，我們兩個都是。所以我不知道之後會如何，對這球隊會是好事還是壞事，我並不知道。」

至於另一場四強，熱刺作客挪威就贏波杜基林特2:0。蘇蘭基（Dominic Solanke）在下半場先為熱刺打開紀錄，加上柏度樸路（Pedro Porro）建功，為熱刺作客再贏多場，總比數贏3:1晉級。決賽會在5月21日舉行，而比賽場地是畢爾包的主場。 安東尼帶領貝迪斯晉級歐協聯決賽 另外在歐協聯方面，車路士次回合再以1:0擊敗瑞典的佐加頓斯，兩回合以5:1淘汰對手，會與西班牙的貝迪斯在決賽爭冠軍。貝迪斯在另一場四強次回合，作客對意大利的費倫天拿，曼聯借將的安東尼馬菲奧斯（Antony）上半場先為貝迪斯打開紀錄。雖然主場的費倫天拿之後有高辛斯（Robin Gosens）梅開二度反先，令兩隊總比數踢平3:3要進入加時。加時上半場的7分鐘，安東尼助攻隊友伊薩蘇利（Abde Ezzalzouli）建功，最終次回合與費倫天拿踢平2:2，總比數貝迪斯贏4:3入決賽。