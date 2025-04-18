歐霸盃｜曼聯主場戲劇性加時擊敗里昂　馬古尼再成救星建奇功

歐霸盃八強的次回合，曼聯主場在半場領先兩球下，再次被法國的里昂追平2:2。縱使對手加時打少一個，仍被兩度攻入，不過般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、邁奴（Kobbie Mainoo）及哈利馬古尼（Harry Maguire）加時結束前為曼聯連入3球反勝，令球隊戲劇性再反超里昂，以5:4擊敗對手，總比數7:6晉級。 首回合因奧拿拿（Andre Onana）兩次犯錯被追平2:2，紅魔鬼次回合再次起用奧拿拿扼守大門。曼聯上半場10分鐘先由文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）入球為球隊打開紀錄，而達洛治（Diogo Dalot）上半場補時再下一城，令曼聯半場領先2:0。不過換邊後紅魔卻再現危機，先是哥倫天杜利素（Corentin Tolisso）在71分鐘幫里昂追回一球，而6分鐘後達利亞費高（Nicolas Tagliafico）為里昂再次追平2:2。

里昂加時打少一個 不過里昂功臣的杜利素在89分鐘領第2面黃牌，令里昂之後時間一直10人應戰。比賽法定時間又踢平2:2，總比數4:4要進行加時。少打一個的里昂卻在加時上半場末段由卓基（Rayan Cherki）再建一功反先3:2。而拿卡鍚迪（Alexandre Lacazette）在加時下半場的4分鐘射入12碼，令里昂兩球領前。 然而戰情又隨即逆轉，曼聯5分鐘後先由般奴費南迪斯操刀12碼追至3:4，而中場的邁奴在120分鐘幫紅魔追平4:4。眼看曼聯可能要射12碼之際，馬古尼加時的補時建奇功，為曼聯射成5:4再度反超。曼聯終以此比數擊敗里昂，總比數贏7:6之下，戲劇性晉身四強。

拉素次回合追平 互射12碼出局 同日另外3場比賽，首回合落後0:2的拉素，主場再戰挪威黑馬波杜基林特。上半場由卡斯度蘭奴斯（Valentin Castellanos）先開紀錄，但一路要到下半場的補時，再由盧斯連（Tijjani Noslin）為拉素攻入成2:0，兩回合追平2:2要打加時。拉素加時先有保拿爾迪亞（Boulaye Dia）在99分鐘拉開至3:0，但波杜基林特的希馬臣（Andreas Helmersen）加時下半場為球隊追成1:3，總比數打成5:5平手。 兩隊要互射12碼，雖然波杜基林特第1輪射失，但拉素第2輪也有達查奧拿（Loum Tchaouna）「宴客」，之後波杜基林特3輪全中，相反盧斯連第3輪又射失，拉素12碼變成落後。縱使波杜基林特第5輪有柏德列貝治（Patrick Berg）射失，不過拉素最後一腳的卡斯度蘭奴斯未能射入，令波杜基林特以12碼3:2淘汰拉素。