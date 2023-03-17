歐霸盃︱曼聯作客再贏貝迪斯晉級　阿仙奴12碼不敵士砵亭

首回合領先4:1的曼聯，作客西班牙與貝迪斯對攻。上半場桑美占美利斯（Juanmi）的攻門，先後射斜以及被曼聯門將迪基亞（David de Gea）播出。而曼聯的一次的罰球攻勢，法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）把握對手未及解圍起腳射中柱，而隊友的韋格賀斯（Wout Weghorst）又未能補中。半場雙方踢平0:0。

曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）持續活躍，在歐霸盃的16強次回合，他在作客貝迪斯的比賽建功，協助紅魔作客再贏對手1:0，以兩回合計5:1的比數將貝迪斯淘汰。而另一支英超球隊就確定出局，聯賽榜首的阿仙奴在主場遭士砵亭迫和1:1，兩回合踢成3:3，雙方加時未有取得入球，要以12碼分勝負，阿仙奴在加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）射失之下，12碼輸3:5被淘汰。

換邊後，貝迪斯一次的角球攻勢，可是又未能過到迪基亞的一關。而拉舒福特接應隊友的傳送，面對龍門又射高。不過到56分鐘，拉舒福特在20多碼外一記遠射，皮球飛向遠柱入網，令紅魔打破僵局。之後曼聯仍有多次機會，包括查頓辛祖（Jadon Sancho）的單刀，可是都未能再添比數，但曼聯仍以1:0擊敗貝迪斯，總比數贏5:1晉身八強。

馬天尼利射失12碼

不過英超榜首的阿仙奴就遇到阻礙。首回合作客賽和2:2，阿仙奴回到主場雖然由格列沙加（Granit Xhaka）在19分鐘建功取得領先，不過球隊下半場被士砵亭的柏祖干沙維斯（Pedro Goncalves）追平。雙方在法定90分鐘打成1:1，加上首回合未分勝負，總比數3:3，雙方要進入加時。士砵亭加時雖然有文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）領第2面黃牌被逐，不過雙方仍沒有增添比數，要以12碼分勝負。

兩軍在首3輪都射入，而士砵亭第4輪由艾法高美斯（Arthur Gomes）射入，但阿仙奴的加比爾馬天尼利卻被門將捉到路，並成功阻止其射門。加上士砵亭第5輪再由紐奴山度士（Nuno Santos）射入，最終這支葡萄牙球會在12碼贏5:3晉級。