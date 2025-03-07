歐霸盃｜曼聯作客遭皇家蘇斯達迫和　熱刺首回合先落後

歐霸盃16強淘汰賽展開，英超兩支球隊首回合雙雙失利。曼聯在多次攻門下，因為隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區內的手球被判12碼，遭皇家蘇斯達迫和1:1，而熱刺作客更以0:1不敵荷蘭的阿爾克馬爾。 在足總盃被淘汰後，歐霸盃成為曼聯今季餘下有機會爭取的盃賽。作客的曼聯極力希望爭取機會，球隊今場佔較多的攻勢，但半場未能打開紀錄。換邊後的12分鐘，阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）右路禁區橫傳禁區頂的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），舒克斯把握機會掃入，為紅魔打開紀錄。然而曼聯70分鐘就被扳平，皇蘇的角球機會，般奴費南迪斯爭頂時出手打中皮球，在視像助理裁判（VAR）提出審視後，球證判罰12碼，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀射入，令皇蘇首回合得以迫和曼聯。

曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）賽後表示：「有一件事我可以肯定，是球員渴望入球及贏得比賽。他們正在做到最好，有時他們也想做到最好，不過他們仍未找到在自己位置上的最佳方法。」對於整場比賽，他認為：「直至12碼為止，我們在控制戰局，然後那12碼改變了局面。在最後的30分鐘，我們是真的很疲倦，你在比賽中可感受到。所以我們要帶回奧脫福，到時又是另一場的賽事。在那球場，壓力將會在我們身上，而我們也要做好準備。關鍵會是在周日（對阿仙奴）比賽保留體力，然後準備下星期四。」

摩連奴主場落後未言棄 至於另一英超球會的熱刺，作客荷蘭的阿爾克馬爾在18分鐘因為一個烏龍球而落敗，球隊次回合要處於劣勢。另外前曼聯及車路士主帥的摩連奴（Jose Mourinho），帶領的土耳其球會費倫巴治首回合就以1:3不敵蘇超的格拉斯哥流浪，「摩佬」賽後未肯投降，他表示：「對我而言，我會說我們表現是應該被這戰果所懲罰。不過如果有人問我，我不認為這已完結。不，我不認為一切結束。唯一我想告訴你們是不要慶祝得太早，因為這還有次回合比賽，這是我們僅有的好處。如果他們次回合後慶祝，我會恭喜他們，不過現在最好就冷靜，因為一切未完。」另外兩支的意大利代表雙雙贏波，拉素作客以2:1擊敗捷克的柏辛域陀尼亞，而羅馬也在主場以2:1擊敗西班牙的畢爾包。