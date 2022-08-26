歐霸盃︱曼聯分組遇皇家蘇斯達　雲尼斯杜萊領兵燕豪芬戰阿仙奴

隨着歐聯分組賽完成抽籤，歐霸盃及歐協聯的分組亦在周五(26日)抽籤。其中在歐霸盃，英超代表的阿仙奴及曼聯分別抽入A及E組，當中阿仙奴會面對由荷蘭名宿雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）領軍的PSV燕豪芬，還有上季奇兵突出的挪威球隊波杜基林特，至於曼聯亦會面對西班牙的皇家蘇斯達，以及上季歐聯爆冷贏過冠軍皇家馬德里的摩爾多瓦球會舒列夫。
上季英超的第5、6名阿仙奴及曼聯，今季要在歐霸盃爭出線。而曼聯過去在摩連奴（Jose Mourinho）領兵之時，也曾贏過這項錦標，並因此重獲歐聯席位。曼聯今屆被抽入E組，同組對手有西班牙的皇家蘇斯達、摩爾多瓦的舒列夫以及塞浦路斯的奧摩尼亞。其中舒列夫在去季歐聯，曾爆大冷擊敗過最後奪得冠軍的皇馬。
至於阿仙奴的對手，實力其實不弱，當中包括由前曼聯射手雲尼斯達萊帶領的PSV燕豪芬，而來自挪威的波杜基林特，去季在歐協聯曾打入八強，僅負最後冠軍的羅馬。至於同組還有瑞士的蘇黎世。而上屆歐協聯冠軍的羅馬，今屆歐霸編入C組，與西班牙的貝迪斯、保加利亞的盧多格德斯及芬蘭的赫爾辛基同組。
歐霸盃分組：
A組：阿仙奴（英格蘭）、PSV燕豪芬（荷蘭）、波杜基林特（挪威）、蘇黎世（瑞士）
B組：基輔戴拿模（烏克蘭）、雷恩（法國）、費倫巴治（土耳其）、AEK拉亞拿卡（塞浦路斯）
C組：羅馬（意大利）、盧多格德斯（保加利亞）、貝迪斯（西班牙）、赫爾辛基（芬蘭）
D組：布拉加（葡萄牙）、馬模（瑞典）、柏林聯（德國）、聖基萊斯聯（比利時）
E組：曼聯（英格蘭）、皇家蘇斯達（西班牙）、舒列夫（摩爾多瓦）、奧摩尼亞（塞浦路斯）
F組：拉素（意大利）、飛燕諾（荷蘭）、米迪蘭特（丹麥）、格拉茨（奧地利）
G組：奧林比亞高斯（希臘）、卡拉巴克（阿塞拜疆）、弗賴堡（德國）、南特（法國）
H組：貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、摩納哥（法國）、費倫斯華路士（匈牙利）、特拉布宗（土耳其）
兩足球小國球會初登分組賽
另外，歐協聯的分組賽亦完成抽籤。其中上屆歐霸盃四強份子，英超的韋斯咸被編入B組，同組有比利時的安德列治及羅馬尼亞的布加勒斯特星隊，至於A組的實力比較平均，當中包括擁有前德國國腳奧斯爾（Mesut Ozil）在陣的土耳其球會巴沙克舒希、意大利的費倫天拿、蘇格蘭的赫斯以及拉脫維亞的列加斯。
至於來自足球小國列支敦士登及科索沃，今屆歐協聯分別有球會初次打入分組賽，其中在瑞士次級聯賽的列支敦士登球會華杜斯以及科索沃的FC巴爾干尼分別編入在E及G組。
歐協聯分組：
A組：巴沙克舒希（土耳其）、費倫天拿（意大利）、赫斯（蘇格蘭）、列加（拉脫維亞）
B組：韋斯咸（英格蘭）、布加勒斯特星隊（羅馬尼亞）、安德列治（比利時）、錫爾克堡（丹麥）
C組：維拉利爾（西班牙）、比亞斯華夏爾普（以色列）、奧地利維也納（奧地利）、列治普斯納（波蘭）
D組：柏迪遜（塞爾維亞）、科隆（德國）、尼斯（法國）、斯洛華高（捷克）
E組：阿爾克馬爾（荷蘭）、阿波羅利馬素（塞浦路斯）、華杜斯（列支敦士登）、迪尼普體育會（烏克蘭）
F組：真特（比利時）、莫迪（挪威）、沙姆洛克流浪（愛爾蘭）、佐加頓斯（瑞典）
G組：布拉格斯拉維亞（捷克）、克盧日（羅馬尼亞）、施華斯堡（土耳其）、FC巴爾干尼（科索沃）
H組：巴素利（瑞士）、施洛雲（斯洛伐克）、薩基列斯（立陶宛）、佩歷克（阿美尼亞）