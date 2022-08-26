歐霸盃︱曼聯分組遇皇家蘇斯達　雲尼斯杜萊領兵燕豪芬戰阿仙奴

隨着歐聯分組賽完成抽籤，歐霸盃及歐協聯的分組亦在周五(26日)抽籤。其中在歐霸盃，英超代表的阿仙奴及曼聯分別抽入A及E組，當中阿仙奴會面對由荷蘭名宿雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）領軍的PSV燕豪芬，還有上季奇兵突出的挪威球隊波杜基林特，至於曼聯亦會面對西班牙的皇家蘇斯達，以及上季歐聯爆冷贏過冠軍皇家馬德里的摩爾多瓦球會舒列夫。

上季英超的第5、6名阿仙奴及曼聯，今季要在歐霸盃爭出線。而曼聯過去在摩連奴（Jose Mourinho）領兵之時，也曾贏過這項錦標，並因此重獲歐聯席位。曼聯今屆被抽入E組，同組對手有西班牙的皇家蘇斯達、摩爾多瓦的舒列夫以及塞浦路斯的奧摩尼亞。其中舒列夫在去季歐聯，曾爆大冷擊敗過最後奪得冠軍的皇馬。

至於阿仙奴的對手，實力其實不弱，當中包括由前曼聯射手雲尼斯達萊帶領的PSV燕豪芬，而來自挪威的波杜基林特，去季在歐協聯曾打入八強，僅負最後冠軍的羅馬。至於同組還有瑞士的蘇黎世。而上屆歐協聯冠軍的羅馬，今屆歐霸編入C組，與西班牙的貝迪斯、保加利亞的盧多格德斯及芬蘭的赫爾辛基同組。

歐霸盃分組：

A組：阿仙奴（英格蘭）、PSV燕豪芬（荷蘭）、波杜基林特（挪威）、蘇黎世（瑞士）

B組：基輔戴拿模（烏克蘭）、雷恩（法國）、費倫巴治（土耳其）、AEK拉亞拿卡（塞浦路斯）

C組：羅馬（意大利）、盧多格德斯（保加利亞）、貝迪斯（西班牙）、赫爾辛基（芬蘭）

D組：布拉加（葡萄牙）、馬模（瑞典）、柏林聯（德國）、聖基萊斯聯（比利時）

E組：曼聯（英格蘭）、皇家蘇斯達（西班牙）、舒列夫（摩爾多瓦）、奧摩尼亞（塞浦路斯）

F組：拉素（意大利）、飛燕諾（荷蘭）、米迪蘭特（丹麥）、格拉茨（奧地利）

G組：奧林比亞高斯（希臘）、卡拉巴克（阿塞拜疆）、弗賴堡（德國）、南特（法國）

H組：貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、摩納哥（法國）、費倫斯華路士（匈牙利）、特拉布宗（土耳其）