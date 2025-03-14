歐霸盃｜曼聯反勝十人皇家蘇斯達晉級　熱刺贏阿爾克馬爾入八強

歐霸盃16強次回合的比賽，兩支英超球隊分別過關。其中曼聯在主場以4:1擊敗最後10人應戰的皇家蘇斯達，而熱刺就主場擊敗阿爾克馬爾出線。 本地賽事已沒有可爭的曼聯，歐霸成為艾摩廉（Ruben Amorim）最後的錦標希望。上回合作客球隊被迫和，今仗回到奧脫福，曼聯10分鐘先落後，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）禁區內的攔截，在視像助理裁判（VAR）提出之下，球證翻看片段後判罰12碼，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀為皇蘇取得領先。然而曼聯6分鐘後同樣獲得12碼，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀為紅魔半場追平1:1。

換邊後5分鐘曼聯又獲得12碼，隊長般奴費南迪斯再次主射入網，曼聯下半場迅速反超。到63分鐘，紅魔一次快速反擊，皇蘇的岩保路（Jon Aramburu）踢跌即將單刀的多古（Patrick Dorgu），球證向岩保路直接出示紅牌驅逐，令作客的皇蘇少打一個。球證再84分鐘再判曼聯一個12碼，不過多古向球證指對手成功攔截在先，令球證推翻決定。不過3分鐘曼聯仍是再添紀錄，阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）直線給般奴費南迪斯，並在禁區射入令紅魔領先至3:1，個人完成帽子戲法。補時階段曼聯再有達洛治（Diogo Dalot）建功，最終曼聯次回合贏4:1，兩回合以5:2淘汰皇蘇晉級。 艾摩廉稱般奴是完美的隊長 艾摩廉賽後大讚隊長的般奴：「這不只是球隊，還有球會。我們都談論了般奴很多次。我們都知他有多沮喪。我們都知他有多想贏波，有時候我們踢得不好，他會改變位置跟着皮球。有時他需要相信隊友多一點，讓他們去做他們的事，並幫助他們踢得更好。當我們需要他時，他永遠都在那裡。他可以改變位置，他可以帶波上前，他也能取得入球，他可以像今日一樣作出變化。在最後10分鐘比賽，他還會協助防守，他是我們完美的隊長，我們需要他去贏得錦標，因為他會是傳奇。」

對於多古下半場否認了12碼，艾摩廉亦指：「這取決於，他做了正確的事。我對他感到自豪，我沒有說如果是0:0或我們落後他會否有同樣的反應。他做得很好的，很好的表現，他在比賽中持續進步。他對自己位置了解了很多，他有體能，他有能力在我們聯賽立足。這是多古的一場好比賽和好行動。」 格流12碼淘汰摩連奴費倫巴治 其他的次回合賽事，首回合落後1球的熱刺，主場就3:1擊敗荷蘭的阿爾克馬爾，兩回合贏3:2晉級。至於意甲的羅馬，作客以1:3不敵西班牙的畢爾包，兩回合畢爾包以4:3的比數反勝晉級。而拉素就主場1:1賽和柏辛域陀尼亞，兩回合贏3:2，德國的法蘭克福以4:1擊敗阿積士後，兩回合以6:1晉級。蘇格蘭的格拉斯哥流浪主場雖然0:2不敵摩連奴（Jose Mourinho）的費倫巴治，兩回合賽和3:3，不過格流在12碼以3:2淘汰費倫巴治。八強的對賽，曼聯會對上法國的里昂，而熱刺會遇上法蘭克福，至於格拉斯哥流浪會對畢爾包，而拉素就遇到挪威的波杜基林特。