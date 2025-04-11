歐霸盃｜曼聯奧拿拿兩個失誤　首回合作客遭里昂迫和

換邊後曼聯仍有入球的機會，然而仍要到88分鐘才反先。後備入替的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）接應般奴吊入禁區的高空波，門前把握機會頂入，曼聯在末段反先。可是最後紅魔未能領先到完場，里昂在補時的攻勢，米卡達捷（Georges Mikautadze）12碼點前起腳，奧拿拿輕拍出門前，結果由卓基（Rayan Cherki）門前把握機會補中，令里昂終以2:2迫和。 艾摩廉：我犯錯多過他們 門將的奧拿拿雖然賽後被千夫所指，但紅魔主帥艾摩廉仍袒護這喀麥隆門將：「如果你看這一整個球季，我犯的錯比他們在最近的比賽以至最近幾個月都多。現在我不對安迪（奧拿拿）就甚麼對他比較有幫助，所以重要是一切平常，然後時間到來我會選最好的11人，然而我對安迪仍有信心。」次回合比賽在下星期上演，並輪到曼聯主場。

拉素作客兩球不敵挪威波杜基林特 至於同日另外的3場八強首回合，在聯賽階段以首名出線的拉素，作客近年在歐洲賽場冒起的挪威球隊波杜基林特，下半場被對手的老將索尼斯（Ulrik Saltnes）梅開二度，以0:2先落後首回合。而另一支英超隊伍的熱刺，主場先落後之下，憑柏度樸路（Pedro Porro）追平，與德國的法蘭克福踢平1:1。 蘇格蘭的格拉斯哥流浪，首回合在主場對西班牙的畢爾包，雖然13分鐘就已經少打一個，羅賓保柏（Robin Propper）禁區頂踢跌即將單刀的對手，在視像助理裁判（VAR）協助下，球證直接出示紅牌驅逐。不過這支蘇超勁旅仍力保不失，到77分鐘，阿歷斯比倫古亞（Alex Berenguer）門前補中，經VAR指出越位在先被判無效後，但球證再翻看後因為格流球員的手觸及皮球，獲判12碼，不過比倫古亞射中間被門將用腳擋出，最終雙方以0:0打成平手。