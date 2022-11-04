歐霸盃︱曼聯小勝皇蘇僅獲次名　阿仙奴贏1球保首名

今屆只能在歐霸盃出戰的曼聯，需要再與歐聯分組賽的第3名爭逐歐霸盃的16強資格。在周四（3日）的歐霸盃分組最後一輪，曼聯作客皇家蘇斯達，雖然由18歲的加拿祖（Alejandro Garnacho）取得在曼聯的首個入球，不過仍只能以1:0擊敗對手。曼聯終以1個得失球差，不及皇蘇以次名出線。

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）連續3場以正選為曼聯披甲，不過這位37歲球星今場未有爭取入球，但他在17分鐘的一記直線，傳予加拿度入禁區，為曼聯先開紀錄。C朗之後有多次的機會，然而一記笠射僅僅高出。要爭取首名出線，曼聯需要多一個入球，因此球隊末段換入守將的哈利馬古尼（Harry Maguire）充當前鋒，只是紅魔還是無法增加比數，曼聯僅以1:0擊敗皇蘇，以分組次名出線。

至於另一隊的英超代表阿仙奴，主場迎戰瑞士的蘇黎世。憑基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）在17分鐘禁區頂的勁射破網，令阿仙奴以1:0小勝蘇黎世，並在分組取得15分，以首名出線16強。

曼聯或與巴塞祖記爭入16強

曼聯將與包括PSV燕豪芬、雷恩、羅馬、柏林聯、米迪蘭得、南特、犘納哥的次名出線球隊，將與歐聯的8支分組賽第3名阿積士、利華古遜、巴塞隆拿、士砵亭、薩爾斯堡紅牛、薩克達、西維爾及祖雲達斯爭逐餘下的16強席位。