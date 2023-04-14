歐霸盃︱曼聯末段兩個烏龍波　首回合主場被西維爾迫和2:2

在八強之前，曼聯已先後對過皇家蘇斯達、巴塞隆拿及貝迪斯的西班牙球會，到八強再對上贏過多屆歐霸盃的西維爾。曼聯今仗主場，開賽26秒就已取得入球機會，只是查頓辛祖（Jadon Sancho）的入球越位在先無效。不過紅魔14分鐘還是取得領先，沙比薩接應隊友的傳球，禁區內轉身抽入。7分鐘後這位借將，再度為曼聯建功，他接應安東尼馬迪爾（Anthony Martial）的傳送，入楔射成2:0。

馬天尼斯末段受傷埋伏線

換邊後曼聯仍是佔上風的一方，其中安東尼馬菲奧斯（Antony）右路個人突破，禁區內彎去遠柱，但中柱彈出。兩球在手兼佔優勢的曼聯，之後收起般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、馬迪爾以及辛祖，可是形勢之後開始改變。到比賽的84分鐘，捷西斯拿華斯（Jesus Navas）的傳中，省中杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）改變方向，迪基亞（David de Gea）撲到仍然入網，西維爾先逅回一球。而曼聯之後更有守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）傷出，由哈利馬古尼（Harry Maguire）入替，埋下被扳平的伏線。

在補時的2分鐘，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）的頭槌，省中馬古尼的頭改變方向入網，曼聯在補時輸第2個烏龍球，令球隊被追和2:2完場，首回合優勢全失。

曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後形容下半場表現是災難，對於提早換走安東尼及般奴，滕帥指是因為想避免二人再領黃牌被逐，然而他認為球隊今仗可以入到第3甚至第4球。他表示：「我們應從中吸取教訓，並且要將比賽終結，然而一切都是開放的。當我們沒有取得第3球，以及有球員受傷，我們失去了比賽節奏。我們上半場打得很好，並且充滿信心，沙比薩入了兩球，而我們是可以入更多球的。之後下半場，我們失去比賽的主導。」