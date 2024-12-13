歐霸盃｜曼聯海倫後備上陣梅開二度　作客反勝捷克柏辛域陀尼亞

英超的曼聯雖然高層再有變動，不過球隊仍要繼續在歐霸盃的聯賽階段征戰。球隊作客去到捷克，雖然有門將奧拿拿（Andre Onana）下半場犯錯失守，不過後備入替的海倫（Rasmus Hojlund）梅開二度之下，以2:1反勝柏辛域陀尼亞。聯賽階段更跳上前8位，處於直接晉身16強的位置。 在體育總監安斯禾夫（Dan Ashworth）的離隊，不少曼聯球員在隊中前境未明。在作客去到捷克面對柏辛域陀尼亞，上半場荷蘭前鋒的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）有一次的機會，不過未能過到對手門將，半場兩隊互交白卷。換邊僅3分鐘，曼聯一次後場的組織，門將的奧拿拿的傳球卻被對手的柏維爾蘇斯（Pavel Sulc）直接截得，並交由馬迪治維達（Matej Vydra）射入，曼聯下半場迅即落後。

海倫入替刺激紅魔鋒線 落後的曼聯之後換入海倫代替盛傳會被賣走的拉舒福特（Marcus Rashford），曼聯前線隨即變得活躍。海倫三番四次的機會，已為主隊防線敲響警號。到62分鐘阿密特迪亞路（Amad Diallo）右路切入禁區起腳，雖然被對手擋到，不過海倫補中，為曼聯追平。之後海倫仍然是曼聯反攻的重心，並在88分鐘再接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的直線，推入禁區起腳，為紅魔射入反勝一球，令曼聯以2:1贏波。 在艾摩廉（Ruben Amorim）上任後，海倫已取得5個入球，艾摩廉賽後表示：「是的，對我而言這是完美。你知道嘛，在這些時刻，我們要感應一些東西。如果我們一起戰鬥，就像一個大家庭。對我來說這是非常非常好的徵兆，我們需要互相感應，這很重要。」曼聯目前在歐霸盃的聯賽階段，以6戰3勝3和，升上第7位，處於前8直接晉級16強的位置。

熱刺迫和格拉斯哥流浪跌出前八 同日的其他賽果，意甲的代表拉素以3:1作客擊敗荷蘭的阿積士，並以16分繼續在榜首領先。至於同樣位於前8的法甲代表里昂與德甲的法蘭克福對壘，里昂在先落後1球下，主場反勝3:2，升上第4，而法蘭克福排第5。蘇格蘭代表的格拉斯哥流浪就在主場，被熱刺迫和1:1，格流目前排第8，而熱刺接連失分已跌至第9位。 另一意甲代表的羅馬再搶分成功，主場以3:0擊敗葡萄牙的布拉加，升上第14位，而烏克蘭的基輔戴拿模作客以0:3不敵皇家蘇斯達後，目前6場未取1分墊底，皇蘇就在聯賽榜排12。法甲的尼斯1:2負比利時的聖基萊斯聯後，6戰也僅得2分，排尾二。