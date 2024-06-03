歐霸盃｜曼聯獲歐洲足協開綠燈出戰　不過尼斯須符合一個條件

歐洲足協據報將會容許曼聯與同為英力士擁有的尼斯，一同出戰來季的歐霸盃賽事。而有關的決定也適用於曼城及基羅納，不過他們需要遵守有關全權信託的要求，即尼斯需要由信託代理全權控制，而不是英力士。
根據歐洲足協的規定，同一擁有人或機構，不得有多於一支球隊出戰同一個級別的比賽。由英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下企業英力士，擁有的法甲球會尼斯，與他擁有少部份股權的英超代表曼聯，同樣獲得歐霸盃的資格。曼聯早前就表示會與歐洲足協尋求可行的辦法。
曼城基羅納齊戰歐聯
據英國媒體指出，尼斯將會以全權信託的方式管理，這樣擁有的英力士不在直接管理球會，而是由信託機構管理。據報同樣的方式在今季也在AC米蘭及圖盧茲身上使用，因為兩隊同為美國的紅鳥資本持有。而歐洲足協亦表明，今個賽季是過渡的安排，之後就不會再有可迴旋的餘地。而同樣的方式也將套用在同為城市足球團的英超冠軍曼城與西甲第3的基羅納身上，基羅納亦將會採用全權信託接管。
英力士在2019年全權收購了法甲的尼斯，而今季則購入了曼聯27.7%的股權，並在球會內擁有管理權。而拉特克里夫之後亦會再投資多2.45億英鎊，令英力士在曼聯的股權增至30%。英力士還擁有另一支瑞士球會洛桑體育的控制權，不過洛桑未有取得歐洲賽資格。