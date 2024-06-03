歐霸盃｜曼聯獲歐洲足協開綠燈出戰　不過尼斯須符合一個條件

歐洲足協據報將會容許曼聯與同為英力士擁有的尼斯，一同出戰來季的歐霸盃賽事。而有關的決定也適用於曼城及基羅納，不過他們需要遵守有關全權信託的要求，即尼斯需要由信託代理全權控制，而不是英力士。

根據歐洲足協的規定，同一擁有人或機構，不得有多於一支球隊出戰同一個級別的比賽。由英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下企業英力士，擁有的法甲球會尼斯，與他擁有少部份股權的英超代表曼聯，同樣獲得歐霸盃的資格。曼聯早前就表示會與歐洲足協尋求可行的辦法。