歐霸盃｜曼聯艾摩廉稱奧拿拿會復任正選　首回合兩次犯錯

曼聯將會與法甲的里昂在歐霸盃八強的次回合再戰，首回合犯下兩個大錯，令紅魔鬼作客僅2:2被對手迫和的門將奧拿拿（Andre Onana），在上周聯賽被收起後，主帥艾摩廉（Ruben Amorim）指今場次回合會讓奧拿拿回歸正選，並指聯賽收起「拿拿」只為調整球員心態。
曼聯在周日的聯賽起用後備門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir），不過這位土耳其門將未有令紅魔球迷放心，並因為他的其中一次犯錯，令曼聯最終1:4不敵紐卡素。在歐霸盃的賽前記者會上，艾摩廉表明會重用奧拿拿：「作為一個教練，一個前球員，在這情況下我首要做的是要幫到個球員。我們討論過如何管理好球員的體能，還有照顧球員心理健康。我們有一個周末的時間，我覺得讓奧拿拿休息一下比較好，讓巴恩迪亞上陣也是一件好事。而他（奧拿拿）明日會上陣。」
雖然在對里昂的首回合前，奧拿拿與曼聯前守將的尼曼查馬迪（Nemanja Matic）網戰，被嘲是「曼聯史上其中一個最差的門將」，不過艾摩廉覺得，拿拿值得重回正選：「當我做決定時，我有與安迪（奧拿拿）談論過，向球員解釋，讓他們明白我所想是很重要。有時候球員所說的，與我所了解的可能是不同的事。有時我作為教練會覺得我作出決定會比球員跟我說甚麼較好。他們想展現出自己很有自信，而我感覺就是不同。所以我需要溝通，而這是我最終的決定。」
馬古尼力撐奧拿拿
與艾摩廉一同出席記者會的哈利馬古尼（Harry Maguire）也支持隊友奧拿拿：「安迪過去已證明了他是一個出色的守門員。在你的職業生涯中，難免會有起落的時刻，這在於你如果建立自己的信念。有時候可能覺得一切都不順意。他個性很突出，性格鮮明，而且很享受在人們面前展示。在安迪前面踢波是很好的」另外，曼聯已確定荷蘭前鋒的約舒亞舒克斯（Joshua Zirzkee）在對紐卡素聯賽傷出後，已肯定提前「收咧」。至於荷蘭中堅馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及新星希雲（Ayden Heaven）亦因傷缺席了操練。