歐霸盃｜曼聯艾摩廉稱奧拿拿會復任正選　首回合兩次犯錯

曼聯將會與法甲的里昂在歐霸盃八強的次回合再戰，首回合犯下兩個大錯，令紅魔鬼作客僅2:2被對手迫和的門將奧拿拿（Andre Onana），在上周聯賽被收起後，主帥艾摩廉（Ruben Amorim）指今場次回合會讓奧拿拿回歸正選，並指聯賽收起「拿拿」只為調整球員心態。

曼聯在周日的聯賽起用後備門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir），不過這位土耳其門將未有令紅魔球迷放心，並因為他的其中一次犯錯，令曼聯最終1:4不敵紐卡素。在歐霸盃的賽前記者會上，艾摩廉表明會重用奧拿拿：「作為一個教練，一個前球員，在這情況下我首要做的是要幫到個球員。我們討論過如何管理好球員的體能，還有照顧球員心理健康。我們有一個周末的時間，我覺得讓奧拿拿休息一下比較好，讓巴恩迪亞上陣也是一件好事。而他（奧拿拿）明日會上陣。」