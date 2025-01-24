歐霸盃｜曼聯補時挫格拉斯哥流浪　拉素贏皇家蘇斯達率先出線

聯賽剛不敵白禮頓，主帥艾摩廉（Ruben Amorim）被傳在更衣室怒不可遏，更指這可能是曼聯史上最差的球伍。不過曼聯還得在歐霸爭取出線，紅魔今場有不少攻門機會，只是未能破門，半場曼聯與格流互無紀錄。然而換邊後7分鐘，曼聯一次角球攻勢，格流門將的畢蘭特（Jack Butland）出迎打手槌，卻彈入自己龍門，令曼聯取得領先。

狀態欠佳的曼聯，在歐霸盃處於出線優勢。球隊在歐霸聯賽階段的第7輪比賽，憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）補時的入球，以2:1擊敗蘇格蘭的格拉斯哥流浪，目前在聯賽榜第4，大有機會取得前8直接晉級16強。而意甲的拉素就在擊敗西班牙的皇家蘇斯達後，鎖定前8的出線資格。

盛傳會被曼聯賣到意大利的翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）今仗表現活躍，可是他之後有一次迎門的起腳，被對手門前解圍。直到88分鐘，曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）迎接對手長傳時漏頂，格流由迪沙斯（Cyriel Dessers）把握機會射入扳平。但紅魔在補時，由隊長的般奴費南迪斯把握隊友的傳中，遠柱禁區內射入成2:1。曼聯贏波後，以15分在聯賽榜排第4，最後一輪會作客羅馬尼亞對布加勒斯特星隊。

艾摩廉：這是一場很好的勝仗

艾摩廉今場對勝利感到滿意：「我們不值得一場和局，我認為贏波對我們比較公平。我們打得很好，在球員用球之間的連繫以及速度都很好。我們有7分鐘時間因為一些很小的錯誤決定而失去對比賽的控制，然而即使我們被格流入波，但我們一直很接近取得第2球，並錯過很多機會，可是我們及時恢復過來，這是一場很好的勝仗。我們仍不在最佳狀況，而且是遠低於此，但我們確實比上一仗有進步。」

另外艾摩廉也提到加拿祖：「我認為他在比賽中每個細節都在進步，他今日在內圍及外圍，還有改變位置及恢復站位等表現都較好了，你可以看看，空到90分鐘他仍然不斷去補位及協助，有時可能有點失望，但這是好的，因為他渴望更多。我認為他有潛質在比賽中各個細節都做得更好。你可以見到，他是理解我想要做的東西，這是很清楚的，我只想幫助他們，而到底也是看他們如果做好自己工作。」