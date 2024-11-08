歐霸盃｜曼聯迪亞路兩球助主場報捷　熱刺不敵加拉塔沙雷首敗

歐霸盃聯賽階段，曼聯在第4輪終於打開勝利之門，主場憑阿密特迪亞路（Amad Diallo）梅開二度，以2:0擊敗希臘的PAOK。而另一支的英超代表熱刺，在作客不敵土耳其的加拉塔沙雷後，在今屆賽事首次輸波，而意大利的拉素主場擊敗波圖後，成為唯一全勝球隊排榜首。 首3戰都未能贏波，曼聯今仗繼續在看守領隊雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）帶領出戰。球隊上半場雖然未有把握到機會，但換邊只5分鐘，阿密特迪亞路接應隊友的傳中，在遠柱無人看管下，頭槌笠回中路，中間無人接觸之下入網，令曼聯在主場先開紀錄。今季初在滕哈格（Erik ten Hag）領兵下冒起的迪亞路，在77分鐘前場搶得對手的腳下球，並推進到禁區頂起腳，為紅魔拉開至2:0。而曼聯最終也保持這紀錄完場，取得在今屆歐霸盃的首場勝仗，並以6分升上第15位，餘下4場將會由新帥的艾摩廉（Ruben Amorim）帶領，仍有機會爭取前八的直接晉級資格。

「雲佬」雲尼斯達萊賽後盛讚迪亞路：「阿密特令今日有所不同，不只是他有入球，而是他狀況很好。他做得很好，一場很好的比賽。位置上我們上半場不是很好，但下半場我們開始轉好。他在訓練時表現非常出色，他一直訓練都做得很好，並要求我可以符出更多。」 熱刺19歲小將經歷大起大落 至於熱刺作客土耳其就並不好過，加拉塔沙雷開賽僅7分鐘先由艾根（Yunus Akgun）先開紀錄，雖然19歲小將的蘭克舒亞（Will Lankshear）在18分鐘為熱刺追平。不過今季因為與拿玻里關係破裂而出走土耳其的尼日利亞射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）在31及39分鐘梅開二度，為加拉塔沙雷半場領先至3:1。為熱刺一度追平的蘭克舒亞在60分鐘因為一次攔截踢跌對手，領今場第2面黃牌被逐，少打一人的熱刺之後換入前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke）在69分鐘為熱刺追近，不過球隊最終都無法追平，作客輸2:3。

拉素贏波圖繼續領先榜首 其他的比賽，之前在榜首領先的拉素，在主場以2:1擊敗葡萄牙的波圖，成為在聯賽階段唯一4戰全勝的球隊，以12分領先榜首。荷蘭的阿積士在主場，就以5:0大勝以色列的特拉維夫馬卡比，以10分及得失球較佳升上次席。西班牙的皇家蘇斯達，就作客以1:2不敵捷克的柏辛域陀尼亞，在聯賽榜跌至第25位，即是出局的區域。 由前曼聯領隊摩連奴（Jose Mourinho）領軍的費倫巴治，就作客以1:3不敵荷蘭的阿爾克馬爾。德甲的賀芬咸，就只與法甲的里昂踢平2:2。至於烏克蘭球隊的基輔戴拿模，在0:4不敵匈牙利的費倫斯華路士後，以4戰全敗墊底。