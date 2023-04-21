歐霸盃︱曼聯防線再穿洞　作客吞西維爾3蛋八強出局

首回合領先兩球下，因為兩個烏龍波被迫和的曼聯，在次回合作客西維爾，結果在防線徹底崩潰之下，以0:3不敵對手，總成績輸2:5出局。
飽受傷兵困擾下，曼聯今次再度以哈利馬古尼（Harry Maguire）與域陀連迪路夫（Victor Lindelof）扼守中路防線。結果馬古尼開賽8分鐘就犯錯，連累球隊埋下輸波伏線。他回傳門將迪基亞（David de Gea）後，迪基亞再將球傳給他，可是上仗擺烏龍令曼聯被迫和的這位紅魔隊長，又將球傳後，結果被對手搶得，由安尼斯利（Youssef En-Nesyri）射入，西維爾輕鬆取得領先。
西維爾完半場前有擴大優勢的機會，卡斯米路（Casemiro）的橫傳被截到，西維爾反攻，奧甘波斯（Luis Ocampos）禁區內接應傳中射入，不過球證指傳中的隊友馬高斯阿古拿（Marcos Acuna）越位在先，而入球無效，半場西維爾僅領先1球。
迪基亞下半場再犯錯
然而曼聯換邊後還是再度失守，西維爾守將洛斯巴迪（Loic Bade）接應角球，頭槌笠入死角，下半場僅2分鐘就令西維爾領先至2:0。曼聯並非沒有反擊的機會，然而缺少般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），拉舒福特（Marcus Rashford）又僅任後備，紅魔的攻擊還是無法撕破西甲排名僅13的西維爾。
而且曼聯在81分鐘又犯錯，西維爾防線的解圍，迪基亞出迎想用腳踢，不過卻「撻Q」踢橫，被安尼斯利把握機會射入空門，令紅魔落後到3球，而比賽最後亦以3:0的比數完場。西維爾總比數贏5:2晉級四強。西維爾四強的對手將會是意甲的祖雲達斯。
曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後回應傳媒表示：「這是一個很好的機會、一個很好的時刻去贏得一些東西，但我們讓它溜走，我們是要批評自己。這機會走了，我們沒法去改變，我們要期待下周日，這是下一個機會。這是不能接受，我們輸了一場戰役，他們有更多的熱誠，更渴求勝利，更願意戰鬥，這是很難去贏的。每一個人都應該見到那個要求和標準，在曼聯這樣的球會是應該更高的。」