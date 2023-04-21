歐霸盃︱曼聯防線再穿窿　作客吞西維爾3蛋八強出局

首回合領先兩球下，因為兩個烏龍波被迫和的曼聯，在次回合作客西維爾，結果在防線徹底崩潰之下，以0:3不敵對手，總成績輸2:5出局。

飽受傷兵困擾下，曼聯今次再度以哈利馬古尼（Harry Maguire）與域陀連迪路夫（Victor Lindelof）扼守中路防線。結果馬古尼開賽8分鐘就犯錯，連累球隊埋下輸波伏線。他回傳門將迪基亞（David de Gea）後，迪基亞再將球傳給他，可是上仗擺烏龍令曼聯被迫和的這位紅魔隊長，又將球傳後，結果被對手搶得，由安尼斯利（Youssef En-Nesyri）射入，西維爾輕鬆取得領先。

西維爾完半場前有擴大優勢的機會，卡斯米路（Casemiro）的橫傳被截到，西維爾反攻，奧甘波斯（Luis Ocampos）禁區內接應傳中射入，不過球證指傳中的隊友馬高斯阿古拿（Marcos Acuna）越位在先，而入球無效，半場西維爾僅領先1球。