歐霸盃｜曼聯靠馬古尼迫和波圖　羅馬作客瑞典輸波未響勝鼓

未獲英格蘭國家隊徵召，不過哈利馬古尼（Harry Maguire）卻就再度成為曼聯的救星。在歐霸盃的聯賽階段第2輪比賽，憑馬古尼的頭槌，曼聯作客以3:3迫和葡萄牙的波圖，隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）今仗又因為起腳過高，領第2面黃牌被逐，是連續兩場領紅。而意甲的羅馬同樣頹勢，作客瑞典的艾夫斯堡。 聯賽主場吞熱刺3蛋，曼聯10月賽程硬仗連場。在歐霸盃作客波圖，紅魔鬼本來有好開始，拉舒福特（Marcus Rashford）在左路的個人突破切入禁區起腳，在7分鐘就取得領先，而丹麥前鋒的海倫（Rasmus Hojlund）取得今季首場正選，並在20分鐘接應拉舒福特的直線，禁區窄位施射建功。然而曼聯7分鐘後，被波圖的巴西翼鋒比比（Pepe）門前補中追近。到34分鐘，奧莫洛迪安（Samu Omorodion）接應隊友傳中頂入，半場為波圖追平2:2。

下半場波圖乘勢再下一城，奧莫洛迪安在50分鐘接應隊友的橫傳，禁區內射成3:2反先。由領先變落後，曼聯在81分鐘再有打擊，隊長的般奴費南迪斯一次攻門，被球證指起腳過高，領今場的第2面黃牌被逐，也是繼周末對熱刺後，連續兩場被趕離場。不過馬古尼在補時1分鐘再次打救球隊，接應角球在遠柱頂入，令曼聯得以3:3迫和波圖。曼聯在今屆歐霸兩場都只能賽和。 滕哈格：季尾才來判斷我們 對於曼聯近期的表現，主帥的滕哈格（Erik ten Hag）被問到球隊的成績，他說：「我們會達到目標的。不要以現在來判斷我們，在季尾才來判斷。我們正在過程當中，我們是會進步的。我們有兩季打入到決賽，我們仍是會繼續爭勝。」他再指：「你看我們的精神，以及職員與球隊的連繫。球員是在團結一起，他們有很強的鬥志，這是我們想達到的。我們有很好的思想，只是在防守的一部份有需要提升。我們有3場不失球，而這已經是很久沒有，所以我們是可以好好防守的，不過我們得回到這走勢。」

拉素大破尼斯上榜首 至於其他的比賽，前一屆的亞軍意甲代表羅馬，在作客瑞典的艾夫斯堡，卻仍然未響勝鼓。首都狼在上半場末段被罰12碼，結果作客以0:1不敵對手，聯賽階段兩場僅得1分。另一支意甲代表的拉素，卻在主場以4:1輕取法國的尼斯，兩戰全勝在聯賽階段暫時領先。而在英超擊敗曼聯後，熱刺作客匈牙利的費倫斯華路士贏2:1，同樣取得兩連勝。 其餘比賽還有德國的賀芬咸2:0擊敗烏克蘭代表基輔戴拿模，法蘭克福就作客3:1贏土耳其比錫達斯。摩連奴（Jose Mourinho）領軍的費倫巴治，就1:1賽和荷蘭的川迪，法甲的里昂作客4:1大破蘇格蘭的格拉斯哥流浪，西班牙的皇家蘇斯達主場卻不敵比利時的安德列治，而畢爾包則主場擊敗荷蘭的阿爾克馬爾。

▼費倫斯華路士對熱刺精華▼

▼艾夫斯堡對羅馬精華▼

▼拉素對尼斯精華▼

▼比錫達斯對法蘭克福精華▼