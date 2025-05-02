歐霸盃｜曼聯首回合三球破畢爾包　熱刺主場領先挪威黑馬

歐霸盃決賽大有機會上演英格蘭球會的內訌戰，曼聯及熱刺雖然在本地表演欠佳，但在歐霸盃的四強首回合，分別輕取西班牙的畢爾包及挪威黑馬的波杜基林特，今夏可能除了英超冠亞軍，歐霸盃冠亞軍都將會訪港。 2017年冠軍的曼聯，今屆再度殺入歐霸盃的四強，面對決賽主辦場地的球會畢爾包。首回合先作客，紅魔鬼5分鐘就有破門的機會，只是阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）越位在先入球無效。之後主隊的畢爾包一次大好機會，域陀連迪路夫（Victor Lindelof）門前擋住了阿歷斯比倫古亞（Alex Berenguer）的頭槌力保不失。到30分鐘曼聯右路的攻勢，文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）前柱的頭槌攻門，落在後柱的卡斯米路（Casemiro）面前，後者頂入為曼聯領先。

35分鐘曼聯再次在右路組織攻勢，畢爾包守將的丹尼爾維維安（Dani Vivian）禁區內拉跌海倫（Rasmus Hojlund），球證經視像助理裁判（VAR）的協助下，判罰12碼，同時向維維安出示紅牌驅逐。般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀，為曼聯拉開至2:0。到45分鐘，般奴費南迪斯再接應烏加迪的直線，禁區挑過出迎門將，為曼聯射成3:0。雖然下半場曼聯先後換入傷癒的阿密特迪亞路（Amad Diallo）及馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt），不過雙方再無紀錄下，曼聯首回合領先3球。 艾摩廉：只是入球與紅牌改變比賽 曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在賽後表示：「結果是非常好，不過我們都要明白，我們在開始的時候是遇到很大的困難。是入球與紅牌改變了比賽，不過這點的幸運是好事。我們要讓自己專注比賽，因為任何事都可以改變比賽的狀況。我們有機會入多球，不過這還未完，在奧脫福球場一樣可以出現這結果，我們要做好準備。」至於曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）就指：「當然這是個好開始，在這裡取得勝利並入了3球和保持不失。然而所有的壓力將推向我們，每一個人都認為我們可以晉級。我們要做足準備，只要我們做到就是一次大好的機會，我們只是一隻腳踏入決賽，但這未完的。」

至於另一場四強，另一支英超代表的熱刺在主場，以3:1擊敗挪威的波杜基林特。比蘭莊臣（Brennan Johnson）未夠1分鐘的入球為熱刺打開紀錄，而占士麥迪臣（James Maddison）上半場的入球，加上蘇蘭基（Dominic Solanke）下半場射入12碼，為熱刺拉開至3球。作客的波杜基林特由索尼斯（Ulrik Saltnes）追回一球，首回合熱刺領先3:1。 歐協聯車路士大勝4:1 另外歐協聯的四強，車路士首回合作客4:1贏瑞典的佐加頓斯，而西班牙的貝迪斯在主場2:1小勝意大利的費倫天拿。