歐霸盃｜曼聯首戰遭荷蘭川迪迫和　滕哈格指要反省

英超的曼聯在歐霸盃的聯賽階段首戰再吃一記悶棍，球隊雖然憑基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）建功領先，不過球隊最終主場仍被荷蘭的川迪迫和1:1。賽後艾歷臣與滕哈格（Erik ten Hag）都不滿球隊的戰意不足。
在近期復任紅魔的主力，艾歷臣證明自己的實力仍在球隊有競爭力。在今仗面對來自荷蘭的川迪，球員時代多數時間效力川迪的滕帥對於對手認識更深。然而曼聯上半場就僅由艾歷臣禁區內補射入網，在主場的上半場以1球領先對手。可是曼聯之後沒法取得多個入球，並在68分鐘被對手的一次反擊，由森姆林馬斯（Sam Lammers）殺入禁區射近柱，為球隊追平，最終雙方以1:1打成平手。
滕帥：自己也要反省
對於曼聯今場的表現，入球功臣的艾歷臣與滕哈格都表示不滿意。艾歷臣表示：「這還遠不夠好，他們看似更想要得到分數，這顯然是不妥。我們雖然還沒有輸，但看似就像輸了。」滕帥賽後也表示：「這就像他們生命最重要的比賽，他們在為每寸搏鬥，而我們沒有。做到99%是不足夠的。平常我認為球隊的心態是很好的，不過今日我也有批評。這不只在球隊要照鏡望望自己，我也在其中。你明白我們在入球方面是有一些問題，但我們也應該去終結比賽。」
同日的其他比賽，德甲的賀芬咸作客去到丹麥亦失分，球隊在完場前建功，1:1迫和米迪蘭特。至於葡萄牙的波圖，作客對上近年在歐洲賽堀起的挪威新貴波杜基林特，就以2:3不敵對手。至於意甲的拉素，去到中立場對上烏克蘭的基輔戴拿模，就以3:0大勝。另一支荷蘭代表的阿爾克馬爾，主場就3:2擊敗瑞典的艾夫斯堡。而法甲的尼斯就與西甲的皇家蘇斯達踢成1:1。