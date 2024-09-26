歐霸盃｜曼聯首戰遭荷蘭川迪迫和　滕哈格指要反省

英超的曼聯在歐霸盃的聯賽階段首戰再吃一記悶棍，球隊雖然憑基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）建功領先，不過球隊最終主場仍被荷蘭的川迪迫和1:1。賽後艾歷臣與滕哈格（Erik ten Hag）都不滿球隊的戰意不足。

在近期復任紅魔的主力，艾歷臣證明自己的實力仍在球隊有競爭力。在今仗面對來自荷蘭的川迪，球員時代多數時間效力川迪的滕帥對於對手認識更深。然而曼聯上半場就僅由艾歷臣禁區內補射入網，在主場的上半場以1球領先對手。可是曼聯之後沒法取得多個入球，並在68分鐘被對手的一次反擊，由森姆林馬斯（Sam Lammers）殺入禁區射近柱，為球隊追平，最終雙方以1:1打成平手。