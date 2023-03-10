歐霸盃︱曼聯4:1贏貝迪斯反底　阿仙奴僅和士砵亭

在聯賽慘吞7蛋的曼聯，周四（9日）出戰歐霸盃的16強首回合，飽受批評的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在今仗續任隊長之下，交出助攻及入球，帶領曼聯以4:1擊敗西班牙的貝迪斯，首回合以大比數領先。

在對利物浦的大敗，曼聯被批評戰意成疑，當中隊長的般奴更是千夫所指，尤其指他是最早放棄比賽的球員，被質疑在逆境下難當重任。不過，今季狀態不俗的拉舒福特（Marcus Rashford），6分鐘就讓紅魔毋須面對逆境，他把握到對手的解圍不遠，窄位勁射網底入網，讓紅魔早段取得領先。之後的時間，曼聯都是控制戰局，只是久久未能擴大比數，並在32分鐘，被貝迪斯的艾約斯佩雷斯（Ayoze Perez）禁區頂射遠柱，為貝迪斯半場追平1:1。