歐霸盃︱曼聯4:1贏貝迪斯反底　阿仙奴僅和士砵亭

在聯賽慘吞7蛋的曼聯，周四（9日）出戰歐霸盃的16強首回合，飽受批評的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在今仗續任隊長之下，交出助攻及入球，帶領曼聯以4:1擊敗西班牙的貝迪斯，首回合以大比數領先。
在對利物浦的大敗，曼聯被批評戰意成疑，當中隊長的般奴更是千夫所指，尤其指他是最早放棄比賽的球員，被質疑在逆境下難當重任。不過，今季狀態不俗的拉舒福特（Marcus Rashford），6分鐘就讓紅魔毋須面對逆境，他把握到對手的解圍不遠，窄位勁射網底入網，讓紅魔早段取得領先。之後的時間，曼聯都是控制戰局，只是久久未能擴大比數，並在32分鐘，被貝迪斯的艾約斯佩雷斯（Ayoze Perez）禁區頂射遠柱，為貝迪斯半場追平1:1。
不過換邊後，曼聯再次取得領先。安東尼馬菲奧斯（Antony）禁區頂的笠射，皮球飛向遠柱死角，讓紅魔52分鐘再度領先。般奴在6分鐘之後，再接應角球頂入，令紅魔拉開優勢。而借將的韋格賀斯（Wout Weghorst）在82分鐘幫紅魔擴大比數，令曼聯最終以4:1大勝。
祖雲達斯羅馬首回合領先
至於另一支英超球隊的阿仙奴，就在作客葡萄牙士砵亭的首回合，雖然有威廉沙列巴（William Saliba）先開紀錄，不過干卡奧恩拿斯奧（Goncalo Inacio）之後為主場的士砵亭追平。下半場保連奴（Paulinho）再為士砵亭反先，只是之後這支葡萄牙球隊有日本國腳守田英正擺烏龍，令阿仙奴首回合得以追平2:2。
因為紀律問題而將保羅普巴（Paul Pogba）踢出大軍名單的意甲球隊祖雲達斯，在主場憑迪馬利亞（Angel di Maria）一箭定江山，以1:0擊敗德甲的弗賴堡。而羅馬就憑艾沙拉維（Stephan El Shaarawy）及甘貝拿（Marash Kumbulla）各建一功，以2:0領先西甲的皇家蘇斯達。