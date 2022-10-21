歐霸盃︱格列沙加一箭定江山 阿仙奴一球小勝燕豪芬提早出線

阿仙奴周四（20）主場對陣燕豪芬的歐霸盃補賽，憑着效力阿仙奴6個球季的瑞士國腳格列沙加（Granit Xhaka）下半場奠定勝局，在A組4戰全勝提早出線淘汰賽，同時在各項賽事取得3連勝，維持1：0的小勝走勢。



今場阿迪達（Mikel Arteta）帶領的球隊面對由荷蘭名宿雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）帶領的燕豪芬，上半場雖然形勢已佔盡上風，但仍然合演了沒有射門中框的半場賽事，當中兵工廠共起腳7次，6次射偏，有1次則被對方守衛封截，比較有威脅的是12分鐘布卡約沙卡（Bukayo Saka）在禁區頂的起腳，以及加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在20分鐘同樣推順在禁區頂的射門，都同告柱邊出界。



下半場踢至54分鐘，兵工廠打突擊，沙卡從右路爆入禁區起腳，被對方門將擋出。兵工廠67分鐘作出調動，換入湯馬士柏迪（Thomas Partey）與奧迪哥特（奧迪加特（Martin Ødegaard）），馬上帶來成效，兩人組織進攻，隨後將球傳到右路的富安健洋，後者乖巧傳入禁區，無人看管的格列沙加接應抽射彈地波入網，最終兵工廠就靠這個入球，以1：0小勝，也奠定了晉級淘汰賽的資格。