歐霸盃｜熱刺主場塞車遲開波　少打一個照大勝卡拉巴克

歐霸盃聯賽階段首戰，熱刺在對阿塞拜疆球隊卡拉巴克的比賽因為球場附近的交通出現擠塞，而令比賽延遲。最終熱刺雖然開賽8分鐘少打一個，但仍以3:0擊敗對手取得首捷。至於首輪其中一場重頭戰，意甲的羅馬就與西甲的畢爾包踢平1:1。 因為熱刺球場附近的交通出現擠塞情況，令到比賽延遲了35分鐘才展開。然而面對來自阿塞拜疆的卡拉巴克，熱刺在8分鐘就少打一個，達古辛（Radu Dragusin）因為阻止對手一次反擊的單刀機會，被球證直接紅牌驅逐。雖然少打一人，但換來熱刺不致先失守，更在4分鐘後取得領先，比蘭莊臣（Brennan Johnson）接應隊友橫傳後起腳，為球隊先開紀錄，半場熱刺亦以這一球領先。

換邊後客隊其實有不少機會，只是門將的古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）多番救出對手攻門。而熱刺更於52分鐘，由柏比沙亞（Pape Sarr）拉開比數。到58分鐘，卡拉巴克獲得12碼，然而拜拉莫夫（Toral Bayramov）操刀射失，未能為客隊追近，更於68分鐘，熱刺由蘇蘭基（Dominic Solanke）射成3:0完場。 卡拉巴克主帥不滿未有警車開路 賽後卡拉巴克的主帥古賓洛夫（Gurban Gurbanov）就抱怨塞車令他們幾乎遲到：「想像一下我們幾乎塞了兩個半小時。我不是在找藉口，但這不可能發生的吧，而且也沒有警察為我們開路。這對我們的球員影響很大，但對手是沒有影響。他們是很好的球隊，這是我們不能忽視的。」

至於熱刺的主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）同樣不滿比賽開賽延誤：「這對我們不是好的開始。他們的傳送處於被動，而無論是比賽延時或甚麼都不是藉口。有35分鐘的延遲，熱身又要延後，一切都延後了，但你都得解決，而我們理應比今日處理得更好。我們就像是把石頭砸自己的腳，不幸是拉杜（達古辛）付出了代價。不過作為一整支隊伍，我們只是開始不似預期，而這讓我們在比賽面對更多挑戰。」其實除了卡拉巴克之外，熱刺的名將高治（Peter Crouch）以及荷杜（Glenn Hoddle）都受影響，他們要在路上「棄車」跑去球場。 羅馬1:1賽和畢爾包 另外，在意大利羅馬上演的另一場比賽。剛換帥的羅馬主場雖然先開紀錄，但卻在85分鐘失守，被畢爾包迫和1:1。至於由前車路士及曼聯主帥摩連奴（Jose Mourinho）領軍的費倫巴治，就以2:1擊敗比利時的聖基萊斯聯。