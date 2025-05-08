歐霸盃｜熱刺普斯迪古路反駁雲加：這就是規則

前阿仙奴主帥的雲加（Arsene Wenger），在日前的訪問中認為歐洲足協（UEFA）應取消歐霸盃冠軍參與來屆歐聯的做法，被指目標是劍指兩大阿仙奴「宿敵」的熱刺及曼聯。熱刺主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）在歐霸盃的記者會就反駁雲加的說法。

雲加在日前接受訪問，認為歐洲足協應該想辦法取代歐霸盃冠軍直接晉身之後一季歐聯的做法，尤其是曼聯及熱刺在四強的首回合，分別大比數領先畢爾包及波杜基林特，他更指明英超來年已有5個歐聯席位，沒必要再有更多。普斯迪古路在作客挪威的賽前記者會就反駁雲加的說法：「這場爭議好像很多年了，至少是在最近8日。不過之前我沒聽說過。熱刺總是為人們做出令人瘋狂的事，你把這球會的名字放入任何的句子，他們都出來想要用任何方法來貶低他。」