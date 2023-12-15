歐霸盃｜白禮頓韋斯咸齊奪首名出線　利物浦例行公事負聖基萊斯聯

3支英超球會在歐霸盃齊齊以首名晉級，當中白禮頓與韋斯咸，在最後一輪都擊敗爭奪首名的最大對手出線。白禮頓在末段以1球擊敗馬賽，而韋斯咸就2:0贏弗賴堡。 首次出戰歐洲賽的白禮頓，雖然出閘脫腳，不過海鷗的韌力在歐戰又一次發揮，隨着分組第3場開始的3勝，在最後一輪面對首名出線最大對手的馬賽。雖然雙方在大部份時間都未能撕破對手防線，但白禮頓到88分鐘，憑球隊中路的組織能力，最後由祖奧柏度（Joao Pedro）在禁區射入，為球隊以1:0擊敗馬賽，並在分組連贏4場後，以13分升上榜首，以首名晉級16強。而馬賽就得11分，要轉戰附加賽與歐聯的分組第3名爭取晉級。

至於在倫敦，韋斯咸亦在主場迎戰德國的弗賴堡。賽前鎚仔幫與對手同分，不過因為對賽成績好而領前。韋斯咸在今仗上半場14分鐘就由古達斯（Mohammed Kudus）射入領先，而艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）在42分鐘再為鎚仔幫拉開比數。韋斯咸下半場力保優勢之下，最終以2:0擊敗對手，在A組以15分取得首名的出線資格，而弗賴堡就要轉戰附加賽。 韋斯咸2:0擊敗弗賴堡 而E組，早已首名出線的利物浦在作客比利時的聖基萊斯聯，派出大量的副選上陣。艾莫拉（Mohamed Amoura）在32分鐘為主隊先開紀錄，紅軍雖然在40分鐘由查洛爾昆沙（Jarell Quansah）追平，可是佩爾達斯（Cameron Puertas）在3分鐘後又為聖基萊斯聯建功，半場已經為主隊再領先2:1。下半場利物浦未能追平之下，以1:2不敵對手。然而利物浦仍以12分取得首名，至於次名是11分的圖盧茲，這支法甲球隊在另一場比賽以2:1擊敗奧地利的寧斯。