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體育
2023-12-15 11:55:36

歐霸盃｜白禮頓韋斯咸齊奪首名出線　利物浦例行公事負聖基萊斯聯

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柏度的入球為白禮頓奠定勝局。(路透社)

柏度的入球為白禮頓奠定勝局。(路透社)

3支英超球會在歐霸盃齊齊以首名晉級，當中白禮頓與韋斯咸，在最後一輪都擊敗爭奪首名的最大對手出線。白禮頓在末段以1球擊敗馬賽，而韋斯咸就2:0贏弗賴堡。

首次出戰歐洲賽的白禮頓，雖然出閘脫腳，不過海鷗的韌力在歐戰又一次發揮，隨着分組第3場開始的3勝，在最後一輪面對首名出線最大對手的馬賽。雖然雙方在大部份時間都未能撕破對手防線，但白禮頓到88分鐘，憑球隊中路的組織能力，最後由祖奧柏度（Joao Pedro）在禁區射入，為球隊以1:0擊敗馬賽，並在分組連贏4場後，以13分升上榜首，以首名晉級16強。而馬賽就得11分，要轉戰附加賽與歐聯的分組第3名爭取晉級。

柏度的入球為白禮頓奠定勝局。(路透社) 白禮頓主場1:0馬賽。(路透社) 白禮頓主場1:0馬賽。(路透社) 白禮頓主場1:0馬賽。(路透社) 白禮頓主場1:0馬賽。(路透社) 英格蘭主帥修夫基入場觀戰。(路透社)

至於在倫敦，韋斯咸亦在主場迎戰德國的弗賴堡。賽前鎚仔幫與對手同分，不過因為對賽成績好而領前。韋斯咸在今仗上半場14分鐘就由古達斯（Mohammed Kudus）射入領先，而艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）在42分鐘再為鎚仔幫拉開比數。韋斯咸下半場力保優勢之下，最終以2:0擊敗對手，在A組以15分取得首名的出線資格，而弗賴堡就要轉戰附加賽。

韋斯咸2:0擊敗弗賴堡

而E組，早已首名出線的利物浦在作客比利時的聖基萊斯聯，派出大量的副選上陣。艾莫拉（Mohamed Amoura）在32分鐘為主隊先開紀錄，紅軍雖然在40分鐘由查洛爾昆沙（Jarell Quansah）追平，可是佩爾達斯（Cameron Puertas）在3分鐘後又為聖基萊斯聯建功，半場已經為主隊再領先2:1。下半場利物浦未能追平之下，以1:2不敵對手。然而利物浦仍以12分取得首名，至於次名是11分的圖盧茲，這支法甲球隊在另一場比賽以2:1擊敗奧地利的寧斯。

 

古達斯為韋斯咸先開紀錄。(路透社) 韋斯咸2:0贏弗賴堡。(路透社) 韋斯咸2:0贏弗賴堡。(路透社) 韋斯咸2:0贏弗賴堡。(路透社) 韋斯咸2:0贏弗賴堡。(路透社) 韋斯咸2:0贏弗賴堡。(路透社)

其他比賽，與白禮頓同入B組的阿積士取得今屆歐霸的首場勝仗，以3:1主場擊敗希臘的AEK雅典，最終以第3名轉戰歐協聯。而C組的格拉斯哥流浪在最後一輪以3:2擊敗西甲的貝迪斯，反壓對手取得分組首名，而同組的捷克布拉格斯巴達又以3:1贏塞浦路斯的阿利斯利馬素，取得分組次名，令貝迪斯跌落第3，轉戰歐協聯。

羅馬贏波仍獲僅次名

D組意甲的阿特蘭大4:0擊敗波蘭的捷斯托佐華，取得分組首名，而士砵亭就以3:0贏柏拉茨以次名出線。F組的維拉利爾在最後一輪作客雷恩，以3:2擊敗對手後，在分組以13分後壓對手取得首名，而雷恩以12分次名。G組羅馬雖然以3:0擊敗摩爾多瓦的舒列夫，不過同組捷克的布拉格斯拉維亞亦以4:0贏瑞士的塞維特，羅馬僅能次名出戰附加賽，布拉格斯拉維亞就首名出線。H組的利華古遜在5:1擊敗挪威的莫迪之後，分組6戰全勝出線，而次名由哈薩克球隊的卡拉巴克獲得，他們在另一場以2:1擊敗瑞典的赫根。

利物浦以1:2不敵聖基萊斯聯。(路透社) 羅馬3:0贏舒列夫仍只能次名出線。(路透社) 格拉斯哥流浪歐霸作客3:2擊敗貝迪斯。(路透社) 阿積士以3:1擊敗AEK雅典取得歐霸盃首捷。(路透社) 利華古遜5:1大勝對手以全勝出線。(路透社)
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