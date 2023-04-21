歐霸盃︱羅馬加時挫飛燕諾　祖雲達斯晉級雙喜臨門

前車路士及曼聯主帥摩連奴（Jose Mourinho），帶領的羅馬打入歐霸盃的四強。在八強的次回合，羅馬在完場前總比數追和荷蘭的飛燕諾2:2，加時再入兩球，以總比數4:2晉級。而另一支意甲隊伍祖雲達斯，賽前接到喜訊，因為意大利接納他們的上訴，取消了扣15分的決定，在聯賽重上第3位，而球隊在八強次回合，亦與葡萄牙的士砵亭踢平1:1，以總比數2:1晉級。

曾帶領曼聯贏過歐霸盃，摩連奴去季為羅馬贏得歐協聯，這位葡萄牙教頭在歐洲賽功力還是十分了得。首回合落後1球的羅馬，即使半場未能取得入球，但在換邊後終於得手。史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）把握機會在混戰中射入，羅馬在60分鐘打破悶局。雖然柏沙奧（Igor Paixao）在80分鐘頭槌頂入，為飛燕諾追平，並在總比分再領前。但是保羅戴巴拿（Pablo Dybala）89分鐘為羅馬攻入重要一球，令羅馬以2:1再領先，總比數追平2:2。