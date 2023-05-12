歐霸盃︱羅馬四強首回合領先　主場1:0小勝利華古遜

羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho），爭取再奪歐霸盃冠軍又近一步。在周四（11日）的四強首回合，羅馬憑小將艾度亞度保夫（Edoardo Bove）建功，以1:0小勝德國的利華古遜，取得首回合的優勢。而另一支意甲代表的祖雲達斯，就與西維爾踢平1:1。

帶領波圖、皇家馬德里、曼聯及羅馬，共贏過歐洲三個級別賽事冠軍，摩連奴在歐洲賽場的經驗是當今數一數二，在這場的歐霸盃首回合，主場的羅馬上半場羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）的頭槌，但被利華古遜門將的哈迪基（Lukas Hradecky）擋出，半場雙方互無紀錄。