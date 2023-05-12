歐霸盃︱羅馬四強首回合領先　主場1:0小勝利華古遜

羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho），爭取再奪歐霸盃冠軍又近一步。在周四（11日）的四強首回合，羅馬憑小將艾度亞度保夫（Edoardo Bove）建功，以1:0小勝德國的利華古遜，取得首回合的優勢。而另一支意甲代表的祖雲達斯，就與西維爾踢平1:1。
帶領波圖、皇家馬德里、曼聯及羅馬，共贏過歐洲三個級別賽事冠軍，摩連奴在歐洲賽場的經驗是當今數一數二，在這場的歐霸盃首回合，主場的羅馬上半場羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）的頭槌，但被利華古遜門將的哈迪基（Lukas Hradecky）擋出，半場雙方互無紀錄。
換邊後，羅馬在62分鐘前場，由保夫搶下對手皮球反擊，譚美阿巴謙（Tammy Abraham）轉身起腳，雖然被哈迪基撲出，不過保夫催前補中，為羅馬打開紀錄。利華古遜之後有扳平的機會，只是一輪混戰後，謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）未能把握空門的機會，最終羅馬小勝1:0。
祖雲達斯迫和西維爾
至於另一場的四強賽事，祖雲達斯上半場就被西維爾的摩洛哥射手安尼斯利（Youssef En-Nesyri）攻破大門，要到下半場的補時階段，才由費特歷高加迪（Federico Gatti）的頭槌，為球隊追平1:1。而歐協聯的四強賽事，英超的韋斯咸以2:1擊敗荷蘭的阿爾克馬爾，而意甲的費倫天拿就1:2不敵作客的瑞士球隊巴素利。