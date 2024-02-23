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體育
2024-02-23 11:52:19

歐霸盃｜羅馬射贏12碼晉級　AC米蘭輸波仍出線

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羅馬互射12碼淘汰飛燕諾。(路透社)

羅馬互射12碼淘汰飛燕諾。(路透社)

歐霸盃附加賽的次回合，意大利的羅馬在法定時間內，只能與荷蘭的飛燕諾踢成1:1平手，總比數亦打成2:2，令雙方要以12碼決勝負，最終伊朗國腳查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh）射失，令羅馬12碼贏4:2晉級。

上屆屈居亞軍的羅馬，今季再戰歐霸，然而分組僅得次名，要在附加賽爭取晉級，碰巧連續3個賽季都在歐洲賽碰上飛燕諾。在對上的兩季，羅馬先在歐協聯決賽擊敗對手奪標，上季又再八強加時淘汰對手晉級。首回合雙方踢平之下，飛燕諾上半場有辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）在5分鐘打開紀錄，然而羅馬在15分鐘就由羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）追平，半場兩隊踢成1:1。

柏歷堅尼為羅馬追平。(路透社) 沙利斯基最後一輪12碼射入，令羅馬晉級。(路透社) 羅馬次回合法定時間與飛燕諾踢平1:1。(路透社) 羅馬次回合法定時間與飛燕諾踢平1:1。(路透社) 羅馬次回合法定時間與飛燕諾踢平1:1。(路透社) 羅馬次回合法定時間與飛燕諾踢平1:1。(路透社) 羅馬次回合法定時間與飛燕諾踢平1:1。(路透社)

在下半場雙方互無紀錄下，加時兩隊亦繼續未能攻破大門，結果要以12碼分勝負。羅馬雖然在第2輪有盧卡古（Romelu Lukaku）射失，但飛燕諾亦有漢斯高（David Hancko）宴客，第3輪羅馬射入，相反飛燕諾在加時換入來為射12碼的查漢巴殊卻射失，之後羅馬兩輪都射入，包括最後由沙利斯基（Nicola Zalewski）射入，最終羅馬得以4:2淘汰飛燕諾，晉身16強。

雷恩次回合贏3:2仍出局

另一支意大利代表的AC米蘭，首回合主場以3:0領先。次回合作客法國再戰雷恩，主隊的保列基奧特（Benjamin Bourigeaud）先在11分鐘攻入領先，不過米蘭在22分鐘由盧卡祖域（Luka Jovic）追平。下半場米蘭在54分鐘被判罰12碼，保列基奧特操刀，再次令雷恩領先。可是米蘭4分鐘後由拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）再度追和，而雷恩即使68分鐘再獲12碼，保列基奧特完成帽子戲法，但球隊僅以3:2擊敗米蘭，總比數仍輸3:5出局。

保列基奧特攻入3球為雷恩次回贏AC米蘭。(路透社) AC米蘭次回合作客2:3不敵雷恩仍晉級。(路透社) AC米蘭次回合作客2:3不敵雷恩仍晉級。(路透社) AC米蘭次回合作客2:3不敵雷恩仍晉級。(路透社) AC米蘭次回合作客2:3不敵雷恩仍晉級。(路透社) AC米蘭次回合作客2:3不敵雷恩仍晉級。(路透社)

阿塞拜疆卡拉巴克加時淘汰布拉加

其餘的比數，德國的弗賴堡在半場落後2球下，下半場連入2球追平，在90分鐘打成2:2，加時再入1球，令球隊在總比數贏3:2晉級。同樣打到加時，還有阿塞拜疆的卡拉巴克，球隊首回合贏3:1，次回合在下半場被葡萄牙的布拉加連入2球，總比數一度打成4:4。進入加時，卡拉巴克先追1球，但在115分鐘又輸12碼，布拉加再度追和。可是卡拉巴克在加時的補時階段再下一城，總比數以6:5將布拉加淘汰。

至於葡萄牙的賓菲加，憑首回合領先2:1下，次回合與法國的圖盧茲即使賽和0:0，仍以總比數2:1晉級。而同樣來自葡萄牙的士砵亭，次回合雖然與瑞士的年青人打成1:1，不過總比數贏4:2晉級。土耳其的加拉塔沙雷，雖然首回合領先捷克的布拉格斯巴達3:2，可是次回合卻以1:4不敵對手，總比數反輸4:6被淘汰。法國的另一支代表馬賽，在換帥後次回合再戰薩克達，首回合雙方打成2:2，不過次回合馬賽主場贏3:1，以總比數5:3晉級。

弗賴堡在加時擊敗朗斯晉級。(路透社) 士砵亭次回合與年青人賽和1:1。(路透社) 賓菲加與圖盧茲次回合踢平0:0。(路透社) 阿塞拜疆的卡拉巴克加時擊敗布拉加，晉身16強。(路透社) 捷克的布拉格斯巴達次回合反勝加拉塔沙雷。(路透社) 馬賽擊敗薩克達晉級16強。(路透社)
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