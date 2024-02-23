歐霸盃｜羅馬射贏12碼晉級　AC米蘭輸波仍出線

歐霸盃附加賽的次回合，意大利的羅馬在法定時間內，只能與荷蘭的飛燕諾踢成1:1平手，總比數亦打成2:2，令雙方要以12碼決勝負，最終伊朗國腳查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh）射失，令羅馬12碼贏4:2晉級。 上屆屈居亞軍的羅馬，今季再戰歐霸，然而分組僅得次名，要在附加賽爭取晉級，碰巧連續3個賽季都在歐洲賽碰上飛燕諾。在對上的兩季，羅馬先在歐協聯決賽擊敗對手奪標，上季又再八強加時淘汰對手晉級。首回合雙方踢平之下，飛燕諾上半場有辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）在5分鐘打開紀錄，然而羅馬在15分鐘就由羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）追平，半場兩隊踢成1:1。

在下半場雙方互無紀錄下，加時兩隊亦繼續未能攻破大門，結果要以12碼分勝負。羅馬雖然在第2輪有盧卡古（Romelu Lukaku）射失，但飛燕諾亦有漢斯高（David Hancko）宴客，第3輪羅馬射入，相反飛燕諾在加時換入來為射12碼的查漢巴殊卻射失，之後羅馬兩輪都射入，包括最後由沙利斯基（Nicola Zalewski）射入，最終羅馬得以4:2淘汰飛燕諾，晉身16強。 雷恩次回合贏3:2仍出局 另一支意大利代表的AC米蘭，首回合主場以3:0領先。次回合作客法國再戰雷恩，主隊的保列基奧特（Benjamin Bourigeaud）先在11分鐘攻入領先，不過米蘭在22分鐘由盧卡祖域（Luka Jovic）追平。下半場米蘭在54分鐘被判罰12碼，保列基奧特操刀，再次令雷恩領先。可是米蘭4分鐘後由拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）再度追和，而雷恩即使68分鐘再獲12碼，保列基奧特完成帽子戲法，但球隊僅以3:2擊敗米蘭，總比數仍輸3:5出局。