歐霸盃︱羅馬次回合力保不失　意甲球隊打入3級別歐洲賽決賽

意大利球隊晉身全部3個級別的歐洲賽事決賽。其中在歐霸盃，雖然祖雲達斯加時以1:2不敵西維爾被淘汰，不過另一邊廂的羅馬作客就守得利華古遜的進攻，與對手踢平0:0，以總比數的1:0，繼去年打入歐協聯決賽，今屆進一步打入歐霸決賽。而在歐協聯的賽事，英超的韋斯咸淘汰荷甲的阿爾克馬爾，並會與另一支意甲代表費倫天拿爭冠軍。
首回合有1球在手，在擅於「泊大巴」的摩連奴（Jose Mourinho）領軍下，羅馬今仗擺明要做好防守。利華古遜今仗縱使擁有超過7成的控球，但面對刻意死守的首都狼，只有的是無可奈何，利華古遜全場23次的攻門，但只有6次中龍門，最接近的是穆沙戴亞比（Moussa Diaby）的反擊射門中楣彈出，而其他也沒能威脅羅馬的門將魯爾柏迪斯奧（Rui Patricio）。而羅馬最終也做好「爹哋」摩連奴的部署，力保不失，以總比數的1:0淘汰沙比阿朗素（Xabi Alonso）領軍的利華古遜，連續兩年在歐洲賽事打入決賽。
羅馬的決賽對手就會是歐霸盃決賽「常客」的西維爾。這支6屆歐霸盃以及前身歐洲足協盃的冠軍，在次回合雖然先被祖雲達斯攻入1球，但是下半場由蘇索（Suso）建功，為球隊追平，在兩回合打成2:2平手之下，雙方要進入加時。在加時的5分鐘拉美拿（Erik Lamela）的頭槌，令西維爾領先，雖然球隊之後有球員領第2面黃牌被逐，不過西維爾守住領先優勢到完場，以總比數3:2淘汰對手。
韋斯咸歐協聯對費倫天拿
至於低一級的歐協聯，英超的韋斯咸在四強的次回合，憑柏保路科奴斯（Pablo Fornals）在補時階段建功，以1:0作客擊敗阿爾克馬爾，兩回合贏3:1晉級，這是鎚仔幫自1976年以來，首次打入歐洲賽事的決賽。至於他們的對手，是另一支的意甲球會費倫天拿，首回合落後1:2的紫百合，在次回合以2:1擊敗瑞士的巴素利，兩回合雙方踢平3:3。費倫天拿加時由安東連巴拿克（Antonin Barak）在加時的補時階段建功，最終以4:3的總比數淘汰對手。連同歐聯決賽的國際米蘭，歐洲3級的盃賽全部都有意甲球會打入決賽。