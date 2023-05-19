歐霸盃︱羅馬次回合力保不失　意甲球隊打入3級別歐洲賽決賽

意大利球隊晉身全部3個級別的歐洲賽事決賽。其中在歐霸盃，雖然祖雲達斯加時以1:2不敵西維爾被淘汰，不過另一邊廂的羅馬作客就守得利華古遜的進攻，與對手踢平0:0，以總比數的1:0，繼去年打入歐協聯決賽，今屆進一步打入歐霸決賽。而在歐協聯的賽事，英超的韋斯咸淘汰荷甲的阿爾克馬爾，並會與另一支意甲代表費倫天拿爭冠軍。

首回合有1球在手，在擅於「泊大巴」的摩連奴（Jose Mourinho）領軍下，羅馬今仗擺明要做好防守。利華古遜今仗縱使擁有超過7成的控球，但面對刻意死守的首都狼，只有的是無可奈何，利華古遜全場23次的攻門，但只有6次中龍門，最接近的是穆沙戴亞比（Moussa Diaby）的反擊射門中楣彈出，而其他也沒能威脅羅馬的門將魯爾柏迪斯奧（Rui Patricio）。而羅馬最終也做好「爹哋」摩連奴的部署，力保不失，以總比數的1:0淘汰沙比阿朗素（Xabi Alonso）領軍的利華古遜，連續兩年在歐洲賽事打入決賽。