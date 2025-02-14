歐霸盃｜羅馬首回合遭波圖迫和　安東尼歐協聯為貝迪斯建功

歐霸盃淘汰階段附加賽，最受關注的一組對賽，意甲的羅馬作客被葡萄牙的波圖迫和1:1，將在次回合再決高下。另外從曼聯外借西甲貝迪斯的安東尼馬菲奧斯（Antony）首次在歐協聯披甲，結果取得入球並為球隊以3:0作客擊敗比利時的真特。

年初找來雲尼亞里（Claudio Ranieri）出山的羅馬，在歐霸盃還力爭到附加賽的機會。作客去到葡萄牙，上半場其實已有不少的攻勢，但還是要到補時階段才由薛基施歷（Zeki Celik）禁區內把握對手未及解圍射入，令羅馬半場領先一球。可是去到下半場，羅馬領先優勢在67分鐘消失，羅馬接連的角球機會未竟全功後，波圖來一次快速反擊，法蘭斯高莫拿（Francisco Moura）後上起腳省中羅馬守將笠入，令波圖追平。羅馬在72分鐘更要打少一個，因為白賴仁基斯坦迪（Bryan Cristante）領第2面黃牌，而羅馬最後守得住1:1的比數，首回合與波圖打成平手。