蘇超本身已經不是歐洲主流聯賽，兩大班霸的些路迪以及格拉斯哥流浪今年在歐洲賽表現也在水平以下，其中些路迪的領隊班頓羅渣士（Brendan Rodgers）在周日的聯賽後批評球隊只不過是一架「本田思域」，卻要有法拉利的表現，根本不可能。

些路迪在周日（19日）聯賽不敵登地之後，在記者會表示：「這是不可能給我一條本田思域的車匙，然後說：『我要你駕駛像法拉利一樣』去比賽，這是不可能發生的。」他是批評，球隊在今夏放走大量的主力，當中包括前鋒的古橋亨梧在1月被賣走，之後還有阿當伊達（Adam Idah）及尼古拉斯古恩（Nicolas Kuhn）在夏天轉投史雲斯與科木，再連同祖達菲臘比（Jota）長期養傷，球隊失去了上季合共攻入58球的主力，因此在開季14場比賽僅得6球。