歐霸盃︱西維爾12碼射贏羅馬　第7次奪冠

西維爾歷史性第7次奪得歐霸盃的冠軍。周三（5月31日）晚在匈牙利上演的決賽，雖然羅馬先由保羅戴巴拿（Paulo Dybala）建功領先，但西維爾之後憑對手的烏龍球追平。在法定時間打和之下，雙方要以12碼分勝負。西維爾在12碼全入，而羅馬有2人射失之下，令第7次晉身決賽的西維爾保持100%的決賽得勝率。

歐霸盃以及前身的歐洲足協盃，又有「西維爾盃」的戲稱，全因為這支西甲球會過去多次打入決賽並奪得冠軍，在2014至16年更是連贏3屆。然而上季歐協聯冠軍的羅馬，也在摩連奴（Jose Mourinho）帶領下，連續兩屆打入歐洲賽的決賽，雙方可說不相上下。不過今場的決賽，羅馬早段先開紀錄，戴巴拿34分鐘接應基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）的直線，推入禁區為羅馬取得領先。完半場前西維爾有扳平的機會，拿傑迪錫（Ivan Rakitic）禁區外起腳，皮球直飛遠柱彈出，半場羅馬領先1球。