歐霸盃｜阿士東維拉作客荷蘭見負　羅馬主場輸波

英超的阿士東維拉，在阿根廷前鋒貝安迪亞（Emiliano Buendia）射失12碼，令球隊在歐霸盃聯賽階段的第3輪，作客以1:2不敵荷蘭中游球隊的伊高斯。至於意大利的羅馬在主場，亦以1:2輸給捷克勁旅的柏辛域陀尼亞。而在歐協聯，英超代表的水晶宮亦在主場輸波。
今季聯賽表現僅一般的維拉，在歐霸卻表現不俗，賽前2場比賽全勝，今次作客荷蘭對着中游的伊高斯，在4分鐘由基桑（Evann Guessand）打開紀錄。然而維拉在42分鐘被蘇雷（Mathis Suray）省中人的入球，半場追平1:1。換邊後伊高斯在61分鐘由迪積（Mats Deijl）幫球隊反先2:1。維拉本來在79分鐘獲得12碼，但是貝安迪亞操刀「宴客」，令球隊最終輸1:2，今季在歐霸盃首次輸波。而貝安迪亞的12碼已是維拉在過去12個月以來第6次射失12碼。
森林易帥響膀鼓
至於另一支英格蘭代表的諾定咸森林，在戴治（Sean Dyche）的領軍下取得歐霸的首場勝利，憑基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）以及伊高捷西斯（Igor Jesus）上下半場各入一個12碼，主場以2:0擊敗葡萄牙的波圖。而2023年的亞軍羅馬，在主場以1:2不敵捷克的柏辛域陀尼亞。在3輪之後，保持全勝只有丹麥的米迪蘭特、葡萄牙的布拉加及法國的里昂。其中米迪蘭特在中立場以3:0擊敗以色列的特拉維夫馬卡比，而里昂主場以2:0擊敗瑞士的巴素利，布拉加就主場2:0贏塞爾維亞的貝爾格萊德紅星。
在歐協聯方面，英超的水晶宮主場亦都輸波，以0:1爆冷不敵塞浦路斯的AEK拉亞拿卡，令對手以2戰全勝入5球，與意大利的費倫天拿並列榜首。費倫天拿就作客3:0擊敗奧地利的維也納迅速。