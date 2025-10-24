歐霸盃｜阿士東維拉作客荷蘭見負　羅馬主場輸波

英超的阿士東維拉，在阿根廷前鋒貝安迪亞（Emiliano Buendia）射失12碼，令球隊在歐霸盃聯賽階段的第3輪，作客以1:2不敵荷蘭中游球隊的伊高斯。至於意大利的羅馬在主場，亦以1:2輸給捷克勁旅的柏辛域陀尼亞。而在歐協聯，英超代表的水晶宮亦在主場輸波。

今季聯賽表現僅一般的維拉，在歐霸卻表現不俗，賽前2場比賽全勝，今次作客荷蘭對着中游的伊高斯，在4分鐘由基桑（Evann Guessand）打開紀錄。然而維拉在42分鐘被蘇雷（Mathis Suray）省中人的入球，半場追平1:1。換邊後伊高斯在61分鐘由迪積（Mats Deijl）幫球隊反先2:1。維拉本來在79分鐘獲得12碼，但是貝安迪亞操刀「宴客」，令球隊最終輸1:2，今季在歐霸盃首次輸波。而貝安迪亞的12碼已是維拉在過去12個月以來第6次射失12碼。