歐霸盃｜阿士東維拉對以色列比賽　英國出動700警力應對

英超代表的阿士東維拉，將在周四（6日）在主場迎戰以色列的特拉維夫馬卡比，英國警方將出動超過700人在當日值勤以維持當地公眾安全。早前伯明翰警方的安全部門已將賽事列為高風險的比賽，並禁止作客球迷入場，而當局亦擔心親巴勒斯坦的示威。
維拉與特拉維夫馬卡比的這場比賽，早在上月已遭到關注。因為英國西密德蘭警方已將賽事列為高風險，而伯明翰市的安全組織亦已表示禁止以色列的球迷入場，以免發生衝突。雖然特拉維夫馬卡比已表示，不會接受維拉提供的作客門票以確保球迷安全，但是一些親巴勒斯坦的團體，已要求當局取消比賽，並表明將會發起抗議，因此西密德蘭警方亦在留意有關團體的動靜。
伯明翰的總警司表示：「任何人破壞法律都會受到懲處，包括煽動仇恨。我們會與伯明翰市議會、阿士東維拉以及其他緊急部門的同僚緊密合作，共同展開維持治安的行動。人們可以預計會有大批穿上制服的警察，以及警察馬匹和狗隻，還有無人機隊及維持交通秩序的人員等。我們會確保在整個西密德蘭地區提供強大的治安服務。」他又表示：「我們知道在當日有來自不同團體的示威者，在伯明翰我們會平衡示威者的權利以及我們保護所有社群的措施。我們在維護重要的足球比賽以及示威活動的治安方面有豐富經驗，在過去的幾個星期，我們一直與不同的團體及社區組織合作，傾聽他們的意見及憂慮。」