歐霸盃｜阿士東維拉對以色列比賽　英國出動700警力應對

英超代表的阿士東維拉，將在周四（6日）在主場迎戰以色列的特拉維夫馬卡比，英國警方將出動超過700人在當日值勤以維持當地公眾安全。早前伯明翰警方的安全部門已將賽事列為高風險的比賽，並禁止作客球迷入場，而當局亦擔心親巴勒斯坦的示威。

維拉與特拉維夫馬卡比的這場比賽，早在上月已遭到關注。因為英國西密德蘭警方已將賽事列為高風險，而伯明翰市的安全組織亦已表示禁止以色列的球迷入場，以免發生衝突。雖然特拉維夫馬卡比已表示，不會接受維拉提供的作客門票以確保球迷安全，但是一些親巴勒斯坦的團體，已要求當局取消比賽，並表明將會發起抗議，因此西密德蘭警方亦在留意有關團體的動靜。