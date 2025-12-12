歐霸盃｜阿士東維拉球會史上首次8連勝　諾定咸森林30年首次歐洲作客贏波

英超的阿士東維拉在歐霸盃的聯賽階段，作客以2:1擊敗巴素利，取得球會自1914年以來首次在頂級賽事上8連勝。而另一支英超代表的諾定咸森林亦作客以同樣比數，贏荷蘭的烏德勒支，是球隊自1995年以來首次在歐洲賽事作客贏波。 自聯賽不敵利物浦之後，維拉賽前在英超及歐霸盃累積已7連勝。作客去到瑞士，基桑（Evann Guessand）在12分鐘為維拉打開紀錄。然而在網球名將的費達拿（Roger Federer）觀戰下，主隊的丹尼利奧斯（Flavius Daniliuc）接應沙基利（Xherdan Shaqiri）罰球扳平。雙方半場踢平1:1。換邊後僅8分鐘，後備上陣的泰利文斯（Youri Tielemans）把握機會，為維拉再度領先，這是維拉連續3場由後備球員攻入關鍵入球，最終維拉保持2:1的勝果。贏波的維拉以15分升上聯賽榜第3位。

艾馬利稱差點被追和 維拉領隊艾馬利（Unai Emery）在賽後表示：「在過去幾場比賽，有不少硬仗。然而我們有出色的表現，在我們贏了阿仙奴之後，其實要維持我們的鬥志、結構以及心理在同一水平並不容易。我們今日是有點掙扎，在最後10分鐘我們差點被追和，不過我高興我們能取得這場勝利。」 另一支英超代表的森林同樣要作客去到荷蘭。在半場互無紀錄下，卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）在52分鐘為森林領先，但是主隊的烏德勒支有雲達賀奧（Mike van der Hoorn）的入球在73分鐘追平。伊高捷西斯（Igor Jesus）在88分鐘為森林攻入致勝一球，以2:1擊敗烏德勒支，是森林自1995年在歐霸盃前身的歐洲足協盃作客擊敗法國的歐塞爾後，再次在歐洲賽作客取勝。

里昂贏荷蘭球隊續領榜首 同日的其他比賽，法甲的里昂在主場以2:1擊敗荷蘭的伊高斯之後，雖然與維拉同分，但因為得失球較好而排榜首，第2位的丹麥球隊米迪蘭特就主場以1:0擊敗比利時的亨克。至於西班牙的貝迪斯作客以3:1贏克羅地亞的薩格勒布戴拿模，以14分升上第4位。意甲的羅馬就以3:0作客大勝蘇格蘭的些路迪，令些路迪的新帥韋費特蘭斯（Wilfried Nancy）成為球會史上首位上任頭2場都輸波的領隊。而另一支意甲代表博洛尼亞，作客2:1贏西甲的切爾達。 歐協聯方面，英超的水晶宮作客以3:0擊敗愛爾蘭的舒爾本，在聯賽榜排第9。法甲的史特拉斯堡就以1:0贏主場的鴨巴甸，以13分在聯賽榜領先。而本地賽事未贏過的意甲球隊費倫天拿，以2:1擊敗烏克蘭的基輔戴拿模，取得歐協聯的第3場勝仗。另一支烏克蘭代表的薩克達就以2:0贏馬爾他球會的咸倫斯巴達，在聯賽榜升上第2。