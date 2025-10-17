歐霸盃｜阿士東維拉被要求禁以色列作客球迷　施紀賢認為是錯誤

英國的安全顧問組織，向英超的阿士東維拉表示，他們不允許以色列球會特拉維夫馬卡比的球迷，出席作客維拉的比賽，指這是安全的考慮。英國首相施紀賢（Keir Starmer）批評，這決定是完全錯誤。 阿士東維拉會在11月6日的歐霸盃聯賽階段賽事，主場迎戰以色列的特拉維夫馬卡比。英國西密德蘭警方表示，擔心維拉主場維拉公園周邊一帶會出現示威活動，因此作為比賽安全認證的英國安全顧問組織通知維拉，他們不會批准作客球迷前往伯明翰。維拉聲明表示：「球會持續與特拉維夫馬卡比，以及本地部門溝通。不過出席賽事的球迷，以及本地居民的安全是首要的決定。」然而英國當局的決定，引起英國的政客不滿。

警方提到去年暴力事件 英國首相指，這是一個「錯誤決定」。不過西密德蘭警察指，有關決定是作出「全面評估」後，認為比賽是「高風險」。他們提到在去年的歐霸盃賽事：「決定是基於目前的情報以及過往的事故，包括在2024年歐霸盃，阿積士與特拉維夫馬卡比在阿姆斯特丹的比賽期間，發生的暴力衝突以及仇恨罪行。基於我們專業判斷，我們相信措施有助降低公眾安全風險。」 不過國會議員已提出要求文化、媒體及體育大臣藍麗珊（Lisa Nandy）調查決定，影子文化大臣的何德森（Nigel Huddleston）在社交平台上表示：「足球和體育擁有巨大的凝聚力，這項決定是屈服於仇恨和分裂的力量。我們是否認真地說，在現代英國我們不能保障在我們街上以及運動場上的猶太人安全？任何相關的持份者都應該推翻這個決定。」施紀賢就表示：「警察的角色就是要確保球迷能在不受暴力及恐嚇之下享受比賽。」保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）將決定形容為「國恥」。

對於有關問題，歐洲足協（UEFA）回應表示：「在任何情況之下，都是由當地的部門為他們國土上舉行的比賽，作出安全保障的相關決定。」在加沙戰爭以來，以色列國家隊及球會的比賽都不時出現示威，因此歐洲足協曾表示希望球會能提供「安全，受保護以及歡迎的環境」。在去年11月，特拉維夫馬卡比作客阿積士就發生過暴力衝突，而近期特拉維夫馬卡比作客希臘以及以色列國家隊對挪威及意大利，都有出現示威。