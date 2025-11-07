歐霸盃｜阿士東維拉輕取以色列球隊　諾定咸森林12碼宴客悶和格拉茨

在賽前充滿爭議之下，阿士東維拉在歐霸盃的比賽主場以2:0擊敗以色列的特拉維夫馬卡比。至於另一支英格蘭代表，諾定咸森林有基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）射失12碼，作客只能與奧地利的格拉茨踢平0:0。丹麥的米迪蘭特成為歐霸盃目前唯一全勝球隊，他們主場3:1擊敗蘇格蘭的些路迪。

賽前因為示威及安全問題，阿士東維拉的比賽成為今輪的焦點。數以百計的巴勒斯坦支持者在維拉公園外示威，亦有一些支持以色列的英國球迷在場外回應，並有11人全為男性因為涉及種族歧視破壞公眾秩序而當場被捕，當中包括1名21歲青年試圖將煙花投擲進球場，而親巴勒斯坦以及以色列的示威者，都有人因為涉及種族歧視口號而被捕。 至少11人在場外示威被捕 至於球場內，維拉在上半場補時階段，由伊恩馬特臣（Ian Maatsen）打開紀錄。換邊後維拉在59分鐘由安斯干沙（Ezri Konsa）為球隊搏到12碼，當耶爾馬倫（Donyell Malen）操刀射入，為阿士東維拉鎖定2:0的勝果完場。維拉贏波後以4戰3勝得9分排聯賽榜第6。