歐霸盃｜阿士東維拉輕取以色列球隊　諾定咸森林12碼宴客悶和格拉茨

在賽前充滿爭議之下，阿士東維拉在歐霸盃的比賽主場以2:0擊敗以色列的特拉維夫馬卡比。至於另一支英格蘭代表，諾定咸森林有基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）射失12碼，作客只能與奧地利的格拉茨踢平0:0。丹麥的米迪蘭特成為歐霸盃目前唯一全勝球隊，他們主場3:1擊敗蘇格蘭的些路迪。
賽前因為示威及安全問題，阿士東維拉的比賽成為今輪的焦點。數以百計的巴勒斯坦支持者在維拉公園外示威，亦有一些支持以色列的英國球迷在場外回應，並有11人全為男性因為涉及種族歧視破壞公眾秩序而當場被捕，當中包括1名21歲青年試圖將煙花投擲進球場，而親巴勒斯坦以及以色列的示威者，都有人因為涉及種族歧視口號而被捕。
至少11人在場外示威被捕
至於球場內，維拉在上半場補時階段，由伊恩馬特臣（Ian Maatsen）打開紀錄。換邊後維拉在59分鐘由安斯干沙（Ezri Konsa）為球隊搏到12碼，當耶爾馬倫（Donyell Malen）操刀射入，為阿士東維拉鎖定2:0的勝果完場。維拉贏波後以4戰3勝得9分排聯賽榜第6。
丹麥米迪蘭特全勝領先
至於另一支英格蘭代表的森林，作客奧地利就未能取勝，主帥的戴治（Sean Dyche）與周末聯賽對曼聯作出7個的變動。球隊上半場35分鐘獲得12碼，但是基比斯韋特操刀被對手門將輕鬆擋出。森林雖然試圖用強勁的死球攻勢威脅對手，但都未能撕破對手防線，結果只能賽悶和0:0。森林4戰1勝2和排第23。上季歐協聯的冠軍貝迪斯，就主場以2:0擊敗法國的里昂，前曼聯球員的安東尼馬菲奧斯（Antony）為貝迪斯攻入2:0的入球。
同日的其他比賽，意大利的羅馬就作客以2:0贏蘇格蘭的格拉斯哥流浪，而另一隊蘇格蘭代表些路迪同樣輸波，作客以1:3不敵丹麥的米迪蘭特，米迪蘭特成為4輪唯一全勝球隊在榜首領先，德國的弗賴堡在作客3:1挫法國的尼斯之後，以10分排聯賽榜次席，第3位是匈牙利的費倫斯華路士，他們主場3:1擊敗保加利亞的盧多格德斯。在歐協聯方面，英格蘭代表水晶宮以3:1擊敗阿爾克馬爾，而意大利的費倫天拿就作客以1:2不敵德國的緬恩斯。