歐霸盃｜阿積士外圍賽被彭拿典奈高斯迫和　射足17輪12碼創紀錄

周四（15日）舉行的歐霸盃第3圈外圍賽，荷蘭班霸阿積士與希臘勁旅的彭拿典奈高斯在總比數打成1:1之下，需要互射12碼分勝負。兩隊卻花了17輪共34個12碼，才由阿積士以13:12勝出，創下歐洲足協賽事的最多12碼紀錄。

首回合有1球在手，阿積士主場面對彭拿典奈高斯卻是未能爭取到優勢，兩隊半場互無紀錄。本來守得住阿積士總比數仍足夠晉級，不過卻在89分鐘，被彭拿典奈高斯的泰迪（Tete）攻破大門，令作客的彭拿典奈高斯在次回合以1:0取勝，兩隊總比數打成1:1。加時階段雙方都未有入球之下，要互射12碼分勝負。