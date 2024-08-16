歐霸盃｜阿積士外圍賽被彭拿典奈高斯迫和　射足17輪12碼創紀錄

周四（15日）舉行的歐霸盃第3圈外圍賽，荷蘭班霸阿積士與希臘勁旅的彭拿典奈高斯在總比數打成1:1之下，需要互射12碼分勝負。兩隊卻花了17輪共34個12碼，才由阿積士以13:12勝出，創下歐洲足協賽事的最多12碼紀錄。
首回合有1球在手，阿積士主場面對彭拿典奈高斯卻是未能爭取到優勢，兩隊半場互無紀錄。本來守得住阿積士總比數仍足夠晉級，不過卻在89分鐘，被彭拿典奈高斯的泰迪（Tete）攻破大門，令作客的彭拿典奈高斯在次回合以1:0取勝，兩隊總比數打成1:1。加時階段雙方都未有入球之下，要互射12碼分勝負。
40歲柏斯維亞撲出5球12碼
兩隊的頭5輪都有1人射失，當中阿積士的布羅比（Brian Brobbey）原本只要射入阿積士就可以晉級，可是他在第5輪被對手門將救出，令兩隊陷入殘酷的即時死亡階段，雙方在之後第7及第8輪同樣射失，到第16輪，彭拿典奈高斯的馬丹洛域（Filip Mladenovic）被阿積士的老牌門將柏斯維亞（Remko Pasveer）救出，可是布羅比主射高出，雙方要到第17輪分勝負。彭拿典奈高斯先有維希拿（Tonny Vilhena）主射被柏斯維亞救出，而阿積士的加爾（Anton Gaaei）射入，令阿積士以13:12終結這場12碼長途賽，雙方單是12碼已射足25分鐘，而柏斯維亞為阿積士撲出5個12碼絕對是晉級功臣。
全場34次的12碼打破了2007年的歐洲足協U21錦標賽英格蘭與荷蘭射足32球的紀錄，而該場荷蘭同樣贏英格蘭13:12，不過距離世界紀錄射56球仍相距甚遠。贏波的阿積士仍要在下圈的附加賽爭奪分組資格，而彭拿典奈高斯亦要轉戰歐協聯的附加賽。