歐霸盃｜雲加提出取消曼聯熱刺歐聯資格　倡歐洲足協改例

前阿仙奴領隊的雲加（Arsene Wenger），一次過激嬲兩個前「仇家」。他在接受傳媒訪問時，認為歐洲足協（UEFA）應考慮取消歐霸盃冠軍直接出戰來屆歐聯的資格。目前很大機會晉級歐霸決賽將會是曼聯及熱刺，他認為英超已有5個席位，不應再多。

歐霸盃四強的次回合未展開，不過首回合手執3球的曼聯，將會在本周四（8日）主場再戰畢爾包，而領先3:1的熱刺，也將作客挪威的波杜基林特。牌面上兩隊晉級決賽機會都非常高，而兩隊在近期本土賽事都開始「擺爛」，目前曼聯排第15，熱刺排16，從聯賽途徑已沒有可能取得歐聯的資格。相反英超的前5餘下3周都仍在爭奪，曼聯及熱刺的路途似乎相對輕鬆。