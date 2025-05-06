歐霸盃｜雲加提出取消曼聯熱刺歐聯資格　倡歐洲足協改例

前阿仙奴領隊的雲加（Arsene Wenger），一次過激嬲兩個前「仇家」。他在接受傳媒訪問時，認為歐洲足協（UEFA）應考慮取消歐霸盃冠軍直接出戰來屆歐聯的資格。目前很大機會晉級歐霸決賽將會是曼聯及熱刺，他認為英超已有5個席位，不應再多。
歐霸盃四強的次回合未展開，不過首回合手執3球的曼聯，將會在本周四（8日）主場再戰畢爾包，而領先3:1的熱刺，也將作客挪威的波杜基林特。牌面上兩隊晉級決賽機會都非常高，而兩隊在近期本土賽事都開始「擺爛」，目前曼聯排第15，熱刺排16，從聯賽途徑已沒有可能取得歐聯的資格。相反英超的前5餘下3周都仍在爭奪，曼聯及熱刺的路途似乎相對輕鬆。
雲加：可以取得歐霸資格歐聯就不必
曾經與曼聯在英超爭逐多年的阿仙奴前領隊雲加，向這支「宿敵」以及兵工廠的北倫敦世仇「落井下石」。他接受訪問時，認為歐霸冠軍獲得歐聯席位並不對：「不，他們可以直接取得歐霸資格，但歐聯就不必了。特別是當英超已經有5席之下，我認為這是（歐洲足協）需要審視的。在另一方面，會有人覺得為了讓歐霸更具吸引力，你是必須給予這獎品（歐聯資格）作為鼓勵。」歐洲足協在2014年開始，讓歐霸盃決賽的球隊取得歐聯席位，不過自2010年起，從沒有一支在聯賽低過12位的球隊可以打入決賽。
曼聯在周日（4日）聯賽不敵賓福特，主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）就表示：「輸波的時候是令人焦慮。但不及為爭標是那裡緊張，我亳不懷疑，我們在打得越來越好，而我們清楚我們的打法，即使是這樣的結果。所以我們需要承受現有的打擊，我們在英超輸波，但我們仍在歐霸努力，所以我們要接受這些，並為星期四做準備。這是我們最重要的比賽。」