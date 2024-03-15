歐霸盃｜韋斯咸次回合反勝弗賴堡　白禮頓贏羅馬照出局

上季贏得歐協聯冠軍的韋斯咸，繼續在歐洲賽事中晉級。在歐霸盃的16強次回合，球隊主場大勝德國的弗賴堡5:0，以總比數5:1反勝對手晉級八強。而另一支英超代表的白禮頓，雖然次回合以1:0擊敗上屆亞軍的羅馬，但因為首回合對羅馬大敗，總成績仍以1:4被淘汰。至於利物浦就在次回合再6:1大勝，兩回合以11:2淘汰布拉格斯巴達。
首回合在德國輸一球，回到倫敦韋斯咸9分鐘就追平總分，盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）把握到角球前點的改變方向，在尾柱撞入。而查洛保雲（Jarrod Bowen）在32分鐘，禁區頂射近柱入網，令鎚仔幫半場得以兩球領先。換邊後韋斯咸再有艾朗加斯威爾（Aaron Cresswell）禁區內射入拉開比數。之後古達斯（Mohammed Kudus）再梅開二度，帶領韋斯咸以5:0取得一場大勝，並以總成績5:1晉級。
利物浦兩回合大勝晉級
至於其他的次回合賽事，白禮頓雖然在主場有韋碧克（Danny Welbeck）攻入唯一一球，令球隊以1:0擊敗意大利的羅馬，但總成績羅馬仍然以4:1取得晉級資格。紅軍利物浦，首回合已大勝捷克的布拉格斯巴達5:1，次回合紅軍再贏6:1，兩回合以11:2大勝。而德甲榜首的利華古遜，面對阿塞拜疆的卡拉巴克雖然首回合僅踢平2:2，但次回合憑柏德列舒希克（Patrik Schick）下半場補時階段連入兩球，令利華古遜以3:2反勝，總成績亦以5:4晉級。
其餘的比賽，西班牙的維拉利爾即使次回合3:1擊敗法國的馬賽，不過總成績仍輸3:5被淘汰。意大利的阿特蘭大主場以2:1擊敗葡萄牙的士砵亭，總成績贏3:2。AC米蘭就在次回合以3:1擊敗布拉格斯拉維亞，兩回合贏7:3晉級。蘇格蘭的格拉斯哥流浪就在次回合以0:1不敵賓菲加，兩回合輸2:3出局。
歐協聯方面，英超的阿士東維拉亦以4:0擊敗荷蘭的阿積士，兩回合以同樣比數晉級。而意甲的費倫天拿雖然主場賽和海法馬卡比1:1，不過總比數仍以5:4淘汰對手。各級歐洲賽的八強至決賽抽籤，將會在今晚香港時間7時起陸續抽籤。