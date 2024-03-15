歐霸盃｜韋斯咸次回合反勝弗賴堡　白禮頓贏羅馬照出局

上季贏得歐協聯冠軍的韋斯咸，繼續在歐洲賽事中晉級。在歐霸盃的16強次回合，球隊主場大勝德國的弗賴堡5:0，以總比數5:1反勝對手晉級八強。而另一支英超代表的白禮頓，雖然次回合以1:0擊敗上屆亞軍的羅馬，但因為首回合對羅馬大敗，總成績仍以1:4被淘汰。至於利物浦就在次回合再6:1大勝，兩回合以11:2淘汰布拉格斯巴達。

首回合在德國輸一球，回到倫敦韋斯咸9分鐘就追平總分，盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）把握到角球前點的改變方向，在尾柱撞入。而查洛保雲（Jarrod Bowen）在32分鐘，禁區頂射近柱入網，令鎚仔幫半場得以兩球領先。換邊後韋斯咸再有艾朗加斯威爾（Aaron Cresswell）禁區內射入拉開比數。之後古達斯（Mohammed Kudus）再梅開二度，帶領韋斯咸以5:0取得一場大勝，並以總成績5:1晉級。