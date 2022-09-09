歐霸盃︱馬古尼C朗復任正選　曼聯1球不敵皇家蘇斯達

歐霸盃的分組賽展開，曼聯在主場面對皇家蘇斯達。哈利馬古尼（Harry Maguire）與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）雙雙正選上陣，可是球隊仍因為一個12碼，以0:1不敵對手，在歐霸首戰敗北。而另一支英格蘭球隊的韋斯咸，就在歐協聯首戰擊敗羅馬尼亞的布加勒斯特星隊。

賽前傳出英女王逝世的消息，英格蘭足總與歐洲足協商討之下，仍繼續舉行相關的比賽，並在賽前進行默哀。馬古尼與C朗在今仗復任正選，新加盟的卡斯米路（Casemiro）也是首次正選上陣。紅魔在上半場有機會領先，不過C朗的頭槌卻被判越位而無效。未能取得入球的曼聯在59分鐘更因為利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）被指手球，讓客隊獲得12碼。皇蘇由布里斯文迪斯（Brais Mendez）射入打開紀錄。C朗之後都有多一次頭槌，但亦告斜出之下，曼聯以0:1不敵皇蘇，今季在馬古尼及C朗正選同場下，仍然未錄一勝。

至於在倫敦進行的歐協聯分組，韋斯咸主場對布加勒斯特星隊。雖然Andrei Cordea上半場建功為客隊領先，不過韋斯咸之後先由查洛保雲（Jarrod Bowen）射入12碼扳平，而艾馬臣柏美尼（Emerson）及米查利安東尼奧（Michail Antonio）的入球，以3:1反勝對手，分組取得首捷。