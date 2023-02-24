歐霸盃︱15年來首勝 曼聯主場反勝巴塞2:1晉級十六強

歐霸盃附加賽次回合，紅魔鬼曼聯憑着兩名巴西外援費特和安東尼各入一球，次回合主場以2:1逆轉巴塞隆拿，總比數以4:3驚險晉級，亦是球隊近15年來首次打敗對手。

曼聯今場中場派出費特、般奴費蘭迪斯和卡斯美路聯手，拉舒福特和辛祖左右兩路支援長人韋賀斯。巴塞陣容不整，正選陣容依然強勁巴斯基斯、基斯和法基迪莊合作中場線，沙治羅拔圖、夏芬拿和利雲度夫斯基負責攻擊線。



上半場，兩隊節奏明快，互有攻勢，開賽3分鐘，紅魔中場般奴費蘭迪斯窄角度被救出。18分鐘，般奴費蘭迪斯不智地在禁區內拉低巴迪，球證判罰12碼，波蘭中鋒利雲度夫斯基操刀中鵠，打破缺口。半場結束，巴塞領先1:0；下半場風雲色變，47分鐘，般奴費蘭迪斯將功補過，傳交給費特射成1:1，追成平手。73分鐘，巴塞守將遲遲未能解圍，後備入替的安東尼禁區內妙射抽入反超前2:1，合計贏4:3晉級。

滕哈格：曼聯可打敗任何球隊

曼聯淘汰巴塞隆拿，亦是球隊近15年來首次打敗對手，主帥滕哈格被問到這是否上任後領軍最重大的勝利時，予以肯定的答案，同時豪言球隊有力打敗任何球隊，「是的。我們有過一些很好的勝利，諸如對利物浦及阿仙奴，但我認為經過兩回合比賽，對手是作為西甲榜首的巴塞隆拿，打敗他們是重大勝利。」坦夏在球隊周四於歐霸盃附加賽次回合反勝巴塞2:1（總計勝4:3）後說。



這是曼聯自2008年4月（歐聯4強次回合贏1:0）以來，首次打敗巴塞，終止對賽5場不勝。