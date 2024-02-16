歐霸盃｜AC米蘭首回合三球破雷恩　迪馬利亞補時12碼助賓菲加領先

歐霸盃附加賽首回合，意大利的AC米蘭主場在羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）梅開二度之下，以3:0領先法國的雷恩。至於另一支意大利球隊的羅馬，首回合就只與荷蘭的飛燕諾踢平1:1。而葡萄牙的賓菲加，藉「天使」迪馬利亞（Angel Di Maria）的兩個12碼，以2:1擊敗另一支法國代表圖盧茲。

米蘭在歐聯分組轉戰歐霸，面對雷恩上半場早有領先的機會，只是基奧特（Olivier Giroud）門前接應柱邊出界。不過米蘭到32分鐘終打破悶局，羅夫度斯卓克接應隊友的長傳，禁區頭槌頂遠柱，中柱彈入。之後米蘭一次快速反擊，基奧特禁區外的射門被救到，半場米蘭手執一球。