歐霸盃｜AC米蘭首回合三球破雷恩　迪馬利亞補時12碼助賓菲加領先

歐霸盃附加賽首回合，意大利的AC米蘭主場在羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）梅開二度之下，以3:0領先法國的雷恩。至於另一支意大利球隊的羅馬，首回合就只與荷蘭的飛燕諾踢平1:1。而葡萄牙的賓菲加，藉「天使」迪馬利亞（Angel Di Maria）的兩個12碼，以2:1擊敗另一支法國代表圖盧茲。
米蘭在歐聯分組轉戰歐霸，面對雷恩上半場早有領先的機會，只是基奧特（Olivier Giroud）門前接應柱邊出界。不過米蘭到32分鐘終打破悶局，羅夫度斯卓克接應隊友的長傳，禁區頭槌頂遠柱，中柱彈入。之後米蘭一次快速反擊，基奧特禁區外的射門被救到，半場米蘭手執一球。
換邊後米蘭迅速拉開比數，卡積亞（Simon Kjaer）接應角球攻門，雖然被門將先擋到，可是羅夫度斯卓克催前補中，在47分鐘將比數拉開。而拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）在52分鐘再下一城，令米蘭領先至3:0。之後的時間米蘭未有再增添比分之下，首回合米蘭領先3:0。
至於葡萄牙的賓菲加，首回合迪馬利亞先在68分鐘為球隊射入12碼領先，可是圖盧茲在75分鐘追平。不過比賽在補時6分鐘，圖盧茲守將攔截時踩中賓菲加球員，球證再判罰12碼，迪馬利亞操刀射入，補時8分鐘令賓菲加再領先，而賓菲加首回合亦以2:1擊敗圖盧茲。
盧卡古為羅馬追平1:1
至於其他的首回合賽事，羅馬憑盧卡古（Romelu Lukaku）的入球，以1:1作客追平荷蘭的飛燕諾。而法國的朗斯就在主場與德國的弗賴堡悶和0:0，還有另一支法國代表的馬賽，在中立場與烏克蘭的薩克達打成2:2。至於土耳其的加拉塔沙雷，憑伊卡迪（Mauro Icardi）補時建功，以3:2險勝捷克代表布拉格斯巴達。而阿塞拜疆球會的卡拉巴克，作客以4:2擊敗葡萄牙的布拉加。